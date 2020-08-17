Протесты в Витебске: как прошел восьмой день акций в городе на Двине

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 17 авг – Sputnik. Витебск присоединился к общенациональному маршу, который прошел по всей Беларуси накануне . Sputnik рассказывает, чем запомнился самый масштабный митинг за всю историю современного Витебска.

"Такого не припомню"

В воскресенье как в столице, так и в регионах республики прошли массовые акции протеста. По предварительным подсчетам, в начале мероприятия на площади Победы собралось более 10 тысяч человек.

© Sputnik / Павел Вур Некоторые покидали акцию в ходе шествия, а некоторые, напротив, присоединялись к ней

Затем, когда все двинулись по улице, одни участники покидали колонну, а другие подходили. Точно сказать, сколько людей участвовало, довольно сложно, однако визуально участников меньше не становилось. В какой-то момент витебляне разбились на две колонны, каждая из которых была длиной около километра.

"Я такого количества горожан не припомню ни на одном официальном празднике. Может, только во время открытия первого "Славянского базара" было так много людей, но на обычные мероприятия, даже на парад в Новый год приходит намного меньше горожан", - сообщила корреспонденту Sputnik жительница города, пожелавшая не называть своего имени.

Собеседнице оказалось немногим за 50, работает она бухгалтером на одном из государственных предприятий и, по ее утверждению, начальство запретило посещать акции протеста под страхом увольнения.

"Но мы с подругами все равно вышли, хоть и боимся, просто все уже надоело", - отметила бухгалтер.

© Sputnik / Виктор Толочко Акция протеста в Витебске

Женщина подчеркнула, что не первый день участвует в акциях, но далеко ходить не может, поскольку здоровье уже не позволяет. А витебские протестующие, как рассказал один из собеседников корреспондента, ежедневно преодолевают немало километров.

Столь массового мероприятия в городе на Двине не смог вспомнить ни один горожанин из тех, с кем общался корреспондент.

Строители, рабочие, медики, железнодорожники и другие

"Мы строители и ходим на акции с самого начала. Еще 10 дней назад было страшно выйти на улицу, но потом мы поняли, что не одни, люди сплотились. Мы будем приходить каждый день", - отметили витебские строители Евгений и Дмитрий.

По словам собеседников, среди митингующих много их знакомых и коллег. Дмитрий в первый день успел побывать в ИВС за участие в митинге, но все равно решил посещать акции.

"Работники нашего предприятия выходили в пятницу на небольшой митинг, человек 20 встали в цепь перед поворотом на предприятие. Конечно, это не очень много, но остальные пока боятся, хотя чувствуется, что еще немного - и все выйдут", - сообщил корреспонденту работник Витебского МРП.

На вопрос, почему он ходит на акции протеста, собеседник ответил, что думает прежде всего о своих детях и их будущем.

© Sputnik / Павел Вур Многие на акцию приходили семьями

Традиционно поддержали протестующих медики и работники железной дороги.

По наблюдениям корреспондента, средний возраст митингующих 25-30 лет, многие пришли семьями, вместе с бабушками и внуками. На акции было много мам с колясками. Были и 18-летние парни и девушки.

"Я окончила Витебскую среднюю школу номер 40. Все время меня там учили, что нужно быть честной, открытой и правильной, а сами учителя, которые мне об этом рассказывали, насколько я знаю, когда пришло время вывешивать результаты голосования, сбежали через заднюю дверь и разъехались по домам в сопровождении милиции. Мне стыдно за них", - сообщила девушка по имени Екатерина.

По ее словам, на днях Екатерина собирается приколоть к забору школы все свои грамоты и дипломы, которые там заработала. Бывшая ученица отметила, что многие выпускники уже так поступили, но администрация школы быстро все убрала.

© Sputnik / Павел Вур Многие выпускники возмущены поведением поведением сотрудников школ, в которых находились участки для голосования

К митингующим присоединились и витебские художники, которые выказывали свой протест белыми холстами.

"Белый цвет – это цвет чистоты, начала новой жизни, Беларуси. Это наш цвет. Может, со временем здесь и появятся какие-либо красные элементы, но сейчас мне этого не хочется. Пусть будет белый цвет, как надежда на новую жизнь", - сообщил корреспонденту один из присутствующих на митинге художников.

Километры пройденных дорог

Поскольку главная площадка для мероприятий – площадь Победы - уже более недели перекрыта металлическими ограждениями, протестные акции у жителей Витебска специфические – они постоянно ходят по городу. Как отметил один из участников, он отслеживает маршруты по картам при помощи GPS-трекера.

"В первый день мы прошли 16 километров, сегодня поменьше - около 14, а вчера вообще более 24 километров", - сообщил молодой человек.

© Sputnik / Павел Вур Протестующие в Витебске

Ходят витебляне аккуратно, стараясь соблюдать правила дорожного движения, при этом мусор всегда доносят до мусорок. Автомобилисты, водители "скорых", маршруток и такси приветствуют протестующих звуками клаксонов, имитингующим включают Цоя и машут руками. Милиция витеблян не трогает и те могут беспрепятственно ходить по любым улицам.

© Sputnik / Павел Вур Во время акции протеста в Витебске 16 августа

На восьмой день протестов после продолжительного митинга на площади Победы горожане отправились к Витебскому облисполкому, после чего направились к СИЗО, а затем - к областному УВД. К дверям управления протестующие не подходили, поскольку им преградили путь несколько сотрудников милиции. Постояв около здания УВД, митингующие разделились на две колонны, одна из которых отправилась опять на площадь Победы, а вторая - к городскому ИВС, куда свозили задержанных во время акций.

© Sputnik / Павел Вур Жители Витебска возле городского СИЗО

Возле изолятора протестующие стали скандировать: "Отпускай", на что получили ответ от сотрудников ИВС, что все задержанные во время демонстраций уже отпущены. Тогда горожане предложили милиции встать на сторону народа и отправились на площадь Победы.

Самый массовый митинг в истории Витебска закончился поздним вечером, но, несмотря на это, все собеседники уверяли корреспондента, что придут и на следующий день после работы, а также будут всячески поддерживать коллективы, которые начнут забастовки.