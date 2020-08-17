Жителям северной части Пинска отключили горячую воду на время испытаний трубопроводов

Источник материала: Полесская правда



Как сообщает РУП «Брестэнерго», с 17 по 25 августа прекращена подача тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения потребителям от Западной мини-ТЭЦ.

Сюда входят дома, расположенные по проспекту Жолтовского, а также на улицах Центральной, Первомайской (от кольца к центральной больнице), Солнечной, Парковой, Клещёва, Рокоссовского, Студенческой, Технической.

Сообщается также, что в эти сроки на Западной мини-ТЭЦ будут проводиться испытания трубопроводов тепловых сетей от на гидравлическую плотность и механическую прочность, устранение дефектов и профилактические работы.