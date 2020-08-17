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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура: Каждый факт превышения власти правоохранителями проверят По каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре. В...

По каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре. В ведомство поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий милицией. Эти заявления направляются в Следственный комитет для принятия решений по существу. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения этих обращений.Также в Генпрокуратуру обращаются люди, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе. Генпрокуратура вместе с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Как отметили в Генпрокуратуре, практически все указанные лица в настоящее время освобождены. В надзорном ведомстве предоставили список граждан, отбывающих административный арест. Информация будет обновляться и дополняться.