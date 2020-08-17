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Генпрокуратура: Каждый факт превышения власти правоохранителями проверят

17.08.2020 15:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре. В ведомство поступают многочисленные заявления с требованиями  возбудить уголовные дела  по фактам превышения власти или служебных полномочий  милицией. Эти заявления направляются в Следственный комитет  для принятия решений по существу. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией  обеспечат надзор за законностью разрешения этих обращений.

Также в Генпрокуратуру обращаются люди, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких  после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе. Генпрокуратура вместе с МВД  провела работу  по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях  за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Как отметили в Генпрокуратуре, практически все указанные лица в настоящее время освобождены. В надзорном ведомстве  предоставили список граждан, отбывающих административный арест. Информация будет обновляться и дополняться.
 
 
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По каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре. В...
 
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