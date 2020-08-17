Государственный телеканал «Витебск» сделал сюжет про «Марш свободы» в городе

Источник материала: Tut.by

Областной телеканал «Витебск» сделал сюжет про «Марш свободы», который в воскресенье, 16 августа, прошел в Витебске. На площади Победы собрались горожане, чтобы выразить свое отношение к событиям, которые происходят в стране после выборов 9 августа.

«Жители областного центра пришли с бело-красно-белыми флагами, плакатами. С площади Победы витебляне шествием отправились к облисполкому, потом — к СИЗО и УВД. Акция прошла мирно. Пресс-служба УВД сообщает, что никаких правонарушений во время митинга и шествия не было зафиксировано», — сообщает телеканал «Витебск».