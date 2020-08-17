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Государственный телеканал «Витебск» сделал сюжет про «Марш свободы» в городе
17.08.2020 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Областной телеканал «Витебск»
«Жители областного центра пришли с бело-красно-белыми флагами, плакатами. С площади Победы витебляне шествием отправились к облисполкому, потом — к СИЗО и УВД. Акция прошла мирно. Пресс-служба УВД сообщает, что никаких правонарушений во время митинга и шествия не было зафиксировано», — сообщает телеканал «Витебск».
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Акция прошла мирно. Пресс-служба УВД сообщает, что никаких правонарушений во время митинга и шествия не было зафиксировано.
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