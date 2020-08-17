«Идеология такая: защищать эту власть любыми средствами». Действующий подполковник милиции - о подготовке к выборам и избиениях

Источник материала: Tut.by

«Идеологическая подготовка была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас [сотрудников милиции] будут вешать на суках у дороги. Поэтому защищать эту власть нужно любыми средствами и способами». Посмотрите видеорассказ о событиях последних месяцев действующего подполковника милиции из Лиды, командира роты ППС Лидского РОВД Юрия Махнача.

Если кратко, то речь в видео идет вот о чем:

Еще в июне Юрию Ивановичу от замначальника Лидского РОВД Дениса Авраменкова поступил приказ разгонять мирный пикет в Лиде . Туда вышли, по словам Махнача, мирные люди — пенсионеры, мужчины, женщины, с детьми и колясками, которые ничего плохого не делали. Он отказался выполнять приказ начальства, который, в свою очередь, поступил тому от замначальника УВД Гродненского облисполкома Александра Шастайло .

поступил . Туда вышли, по словам Махнача, мирные люди — пенсионеры, мужчины, женщины, с детьми и колясками, которые ничего плохого не делали. Он отказался выполнять приказ начальства, который, в свою очередь, поступил тому от замначальника УВД Гродненского облисполкома . В период предвыборной кампании началась « реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел ».

». «Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами ».

». « В Лиде происходили страшные вещи : избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД». Юрий Иванович говорит, что это делали сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и сотрудники Лидского РОВД. В тот момент сам он был в отпуске — потому что еще перед выборами понял, что не может ходить на работу.

: избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД». Юрий Иванович говорит, что это делали сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и сотрудники Лидского РОВД. В тот момент сам он был в отпуске — потому что еще перед выборами понял, что не может ходить на работу. В Лидском РОВД 13 офицеров не согласились с избиениями и истязаниями людей и «с поднятой головой» подали рапорты об увольнении. Они готовы давать показания по фактам противоправных действий на территории Лидского РОВД.

на территории Лидского РОВД. «Данное выступление исходит лично от меня, мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить . Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо».

. Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо». Его аполитичных друзей и знакомых тоже забирали в тапочках от дома — и после задержания они были все синие.

«23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны».

Ранее в интервью местной газете Юрий Иванович рассказывал , что «с выбором профессии определился во время службы в армии, а ситуация, когда еще в начале моей карьеры жертвой преступников стал близкий мне человек, еще раз подтвердила: раскрывать преступления, „чистить“ город от нехороших людей — это то, чем я хочу заниматься».

Больше в такой милиции он и некоторые его коллеги работать не хотят.

Завтра, 18 августа, Юрий Иванович должен выйти на работу, чтобы подать рапорт об увольнении. TUT.BY будет следить за судьбой Юрия Ивановича Махнача и его коллег.

На минувшей неделе в Лиде, как и в других городах, происходили массовые жестокие задержания. Как рассказывают местные жители, было задержано примерно 300 человек, некоторые были сильно избиты. Их истории мы расскажем чуть позже.