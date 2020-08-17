Этим историям нельзя затеряться в потоке новостей. Поможем 9 детям и взрослым собрать на лечение

Источник материала: Tut.by

Последнюю неделю белорусы не отрываются от новостей, и даже журналистам тяжело уследить за всем происходящим в стране. Но есть вещь, о которой нельзя забывать ни на день — это благотворительность. Редакция TUT.BY очень просит помочь этим ребятам.



очФото взято с сайта: help.blog.tut.by

TUT.BY постоянно публикует истории детей и взрослых, которым нужно помочь в сборе на лечение или реабилитацию. К сожалению, из-за проблем с интернетом и огромным потоком новостей за последнюю неделю эти просьбы могли затеряться.

Поэтому портал собрал вместе истории 7 детей, одного парня и молодой мамы, которым как раз сейчас собирают деньги на спасение жизни.

Мы приводим краткие истории, подробнее о каждом из наших героев можно прочитать на сайте проекта help.blog.tut.by по ссылкам ниже.



Фото с сайта help.blog.tut.by

Яна Костик, 16 лет. Город Глубокое. У девочки ДЦП с 3-й степенью утраты здоровья.

Беда в том, что такой диагноз не лечится одним курсом реабилитации. Результат дает только постоянное лечение: некоторым движениям такие дети учатся годами.

«Практически детства нет. Больницы, боль и слезы. Порой сам не выдерживаешь и прячешь глаза, полные слез. Но надо дальше продолжать», — говорят родные Яны.

К сожалению, в мае девочка потеряла отца. И ее маме — она воспитывает шестерых детей, — теперь очень тяжело собрать деньги на очередные курсы реабилитации в Бельгии, а затем в Польше. Почти все деньги уходят на лекарства.

Также девочке каждый год нужны ортезы на ноги и специальная обувь (пять лет назад она перенесла операцию, чтобы ходить самостоятельно).

Общая сумма сбора — 7 тысяч евро. Подробнее по ссылке.



Фото с сайта help.blog.tut.by

Анастасия Гайса, 35 лет. Молодая мама из Гродно. 4 стадия рака сигмовидной кишки.

Вот уже три года молодая женщина борется с раком. В апреле медики снова обнаружили рецидив.

Сейчас женщине нужен таргетный препарат, но пенсия по инвалидности в 10 раз меньше цены одного флакона.

Анастасия не намерена уступать болезни: она в одиночку воспитывает 6-летнего сына Кирилла. И мальчик очень хочет в сентябре прийти на линейку вместе с мамой. Он не знает о ее диагнозе.

Сумма сбора на препарат, обследование и консультацию врача-радиолога составляет 9,5 тысяч рублей. Подробнее — по ссылке.



Фото с сайта help.blog.tut.by

Ваня Дубогрий, 14 лет. Город Гродно. Нужна реабилитация после операций на ногах.

Сразу после рождения мальчик пережил две клинические смерти. Был поврежден мозг.

Так сложилось, что воспитание мальчика взял на себя крестный отец Вани. Он усыновил ребенка и принял в свою семью.

Много лет родители делали для Вани все возможное, и теперь тот прекрасно разговаривает, хорошо учится и поет.

Чтобы получить возможность ходить мальчик перенес 11 операций. Несколько месяцев он провел в кровати, а сейчас ему очень нужна реабилитация, чтобы наконец встать на ноги. Плюс для набора мышечной массы нужен белковый препарат, он не бесплатный.

Цена реабилитации в медцентре в Варшаве и лекарств составляет 19,5 тысяч рублей. Подробнее — по ссылке.



Фото с сайта help.blog.tut.by

Саша Фурса, 19 лет. Он был одним из самых тяжелобольных детей в Беларуси еще пару лет назад, а сейчас — тяжелобольной взрослый.

Для выживания пареньку нужно ежедневно принимать множество препаратов. За ним ухаживает лишь одинокая мама, пенсии женщины и социального пособия не хватает на все необходимое.

Парню нужна специализированная коляска, чтобы маме было легче оказывать помощь во время приступов эпилепсии.

Цена коляски — 2500 рублей. Кроме того, цена годового курса лекарств составляет еще 4000 тысячи рублей. Подробнее — по ссылке.



Фото с сайта help.blog.tut.by

Вика Левицкая, 5 лет. Город Минск. Ребенок страдает от судорог.

«Весь мир ставит таких деток на ноги, а у нас один ответ: „Оставьте ребенка в покое“. Ну уж нет!», — говорят родные.

Семье очень помог реабилитационный центр в Израиле: полностью лежачий ребенок научился ползать, вставать и ходить у опоры, играть с игрушкой, обращать внимание на родных и, — наконец-то, — сказать слово такое важное слово «мама»!

На очередной курс реабилитации за границей нужно собрать целых 30 тысяч долларов. Подробнее — по ссылке.



Фото с сайта help.blog.tut.by

Кира Грамович, 3 года. Город Мозырь. У девочки рак мозга.

Ребенок перенес операцию и химиотерапию в Беларуси. Но чтобы уничтожить остатки опухоли, ребенку рекомендована протонная терапия — процедура воздействует точечно, не затрагивая окружающие ткани. Пока в нашей стране такого не проводят.

Девочку согласились принять в протонном центре в Санкт-Петербурге, Россия.

Цена составляет примерно 50 тысяч долларов, но пока собрана только треть суммы. Подробнее — по ссылке.



Фото с сайта help.blog.tut.by

Софья Титова, 4 месяца. Город Витебск. Деформация головы.

Если говорить просто, то у девочки неправильно срослись кости черепа, из-за чего деформирована голова и нарушены пропорции лица.

Без лечения рано или поздно кости черепа начнут сдавливать головной мозг, нарушая работу глаз и провоцируя эпилепсию.

А проблемы с личиком помешают девочке вести обычную жизнь среди сверстников.

Но: ситуацию можно исправить! В московской клинике готовы сделать операцию, после которой у Софьи не будет проблем ни со здоровьем, ни с внешностью.

Сумма сбора — почти 9 тысяч долларов. Подробнее — по ссылке.



Фото с сайта help.blog.tut.by

Валерий Мерзин, 21 год, деревня Горново (Пинский район, Брестская область). Саркома Юинга.

В конце 2015-го парень почувствовал боль в левой голени. Оказалось — рак.

За эти годы он перенес 30 блоков химиотерапии, 42 курса лучевой терапии, несколько операций. Когда парень называет цифры, его мама в слезах уходит в другую комнату.

Эта борьба закалила всю его семью, Валерий — из многодетной семьи простых сельчан в Пинском районе.

Не так давно медики сообщили Валерию: ресурс химиотерапии исчерпан. Теперь ему очень нужна иммунотерапия, но препарат придется покупать за свои деньги.

Цена 30 тысяч долларов. Подробнее — по ссылке.

Фото с сайта help.blog.tut.by

Маргарита Сманцер, 2 года, город Борисов. Спинальная мышечная атрофия.

Из-за прогрессирующего наследственного заболевания у ребенка постепенно слабеют мышцы, в том числе дыхательные и глотательные. Эта болезнь жестокая: она делает человека слабым, при этом никак не отражаясь на интеллекте. Ребенок все понимает и страдает.

Чтобы улучшить качество жизни Маргариты и замедлить развитие болезни девочке нужно специальное устройство — вертикализатор.

На эту покупку и оплату реабилитации семья собирает 3 тысячи долларов, пока собрали лишь треть суммы. Подробнее — по ссылке.