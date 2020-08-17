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Гендиректор Атланта попросил не впутывать предприятие в политические дрязги

17.08.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти дни фейками о стачках переполнены телеграм-каналы. Только что мы получили очередное подтверждение того, кто и как раскачивает ситуацию на предприятиях страны. Сегодня на проходной завода "Атлант" собрались несколько десятков человек. Из них сотрудников самого предприятия - единицы. Остальные пришли якобы поддержать заводчан и призвать их к забастовке. Гендиректор "Атланта" попросил  не впутывать предприятие в политические дрязги.

 
 
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В эти дни фейками о стачках переполнены телеграм-каналы. Только что мы получили очередное подтверждение того, кто и как раскачивает ситуацию на предприятиях...
 
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