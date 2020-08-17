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Ситуацию в Беларуси продолжают обсуждать и в российском медиапространстве
17.08.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО разумных альтернативных программах, а точнее, их отсутствии накануне говорили в студии программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.
Эксперты призвали белорусов старательно изучить опыт обоих украинских майданов и не идти по тем же граблям евроинтеграции. Иначе будет хуже, чем в Украине.
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О разумных альтернативных программах, а точнее, их отсутствии накануне говорили в студии программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым. Эксперты...
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