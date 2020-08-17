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Ситуацию в Беларуси продолжают обсуждать и в российском медиапространстве

17.08.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О разумных альтернативных программах, а точнее,  их отсутствии накануне говорили в студии программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.
Ситуацию в Беларуси продолжают обсуждать и в российском медиапространстве

Эксперты призвали белорусов старательно изучить опыт обоих украинских майданов и не идти по тем же граблям евроинтеграции. Иначе будет хуже, чем в Украине. 
 
 
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О разумных альтернативных программах, а точнее,  их отсутствии накануне говорили в студии программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым. Эксперты...
 
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