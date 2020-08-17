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В Сети появилась программа так называемого оппозиционного штаба

17.08.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что белорусам предлагает альтернативная сторона. В Сети появилась программа так называемого оппозиционного штаба, в которой описывается то, какой должна стать наша с вами жизнь в ближайшие годы.
 

Возвести границу с Россией, отключить российские ТВ-каналы, выйти из ОДКБ, образование на белорусском языке 

Если коротко по пунктам:  возвести границу с Россией, отключить российские ТВ-каналы, выйти из ОДКБ, образование на белорусском языке и многое другое. Даже в этом коротком перечислении  явная антироссийская риторика. Логично, что стратегическая задача  - подача соответствующих заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО. Наш обозреватель детально разобрался в предложениях стороны.
Любые выборы - это спор не о настоящем, а о будущем, выборы всегда - это не про сегодня, а про завтра. Собственно, именно в этом проблема: до самого недавнего времени было невозможно сравнить политико-экономические проекты, предлагаемые к реализации по итогам выборов. Программа «Реанимационный пакет реформ для Беларуси» обрела внезапную славу буквально вчера, хотя в недрах интернета покоилась довольно давно. Именно безмятежно покоилась. В принципе левые даже разбирали ее в канун выборов и были немало удивлены тем, что она никому не интересна. На сей раз на нее наткнулись российские публицисты, растиражировали и авторы "Реанимационного пакета" немедленно сделали доступ к своей программе невозможным. У интернета, впрочем, долгая память - документ хранится в кеше Google.

Программа содержит перечень первоочередных мер, которые подлежат реализации еще до исхода текущего года

В политической сфере - это выход из Союзного государства, Евразийского и Таможенного союзов, а также изо всех интеграционных образований, где доминирует Россия. Понятно, что подобное вряд ли возможно даже технически (Украина после майдана рвала отношения с СНГ несколько лет и, вполне вероятно, до сих пор еще аннулировала соглашения с Содружеством неокончательно). Прекращение же действия сразу всех интеграционных договоров - это вообще объявление, по меньшей мере, экономической войны: Хрущев с его ботинком на трибуне ООН был дипломатичнее.
Далее в программе  запрет пророссийских организаций, а также введение уголовной ответственности за словесные преступления против белорусскости - наказывать предлагают за оспаривание права на собственное государство и сомнение в самом существовании белорусской нации. Оспаривать очевидное, то есть, наличие государства и нации - это сумасшествие, а не преступление: криминализация людских странностей открывает перспективы для охоты на ведьм. Такой странный состав преступления предполагает самое расширенное толкование. В конце концов даже утверждение "Земля круглая" будет зачислено в "оспаривание". Тем более что программа обещает ввести «мониторинг прокремлевских инициатив» - у знаменитой комиссии по антиамериканской деятельности и сенатора Маккарти полномочия были поуже. Это все будет дополнено таможенным и пограничным контролем на границе с Россией: такие меры мало что оставят от товарооборота в 35 миллиардов долларов и многомиллионного взаимного пассажиропотока. 
Далее в программе следует запрет на трансляцию российских общественно-политических программ и обязательное включение в телепакет каналов Латвии, Литвы, Польши, Украины. Это есть классическое идеологическое переформатирование общественного сознания. Можно считать его делом сколь угодно хорошим и полезным, но такая процедура представляет собою самое жестокое насилие над умами сограждан. Готовы ли граждане позволить подобное с собой совершить - хорошо бы у них спросить заранее. 

В Сети появилась программа так называемого оппозиционного штаба

Программа требует немедленно осуществить выход из Организации договора о коллективной безопасности 

Еще программа требует немедленно осуществить выход из Организации договора о коллективной безопасности и закрыть российские военные объекты - очевидно тоже до конца текущего года. Такие радикальные геополитические и военно-политические трансформации в центре Европы могут иметь самые катастрофические последствия. Региональные и глобальные великие державы очень чувствительны в вопросах безопасности. Очевидно программа предлагает сделать так, чтобы этой самой безопасности в одном месте резко убыло, а в другом - изрядно прибавилось. Такие вещи чреваты, в самом крайнем случае, горячей войной, но, если ее удастся избежать, то холодная война начнется точно. И полем битвы будет Беларусь.

Программа объединенного штаба упоминает создание белорусской автокефальной церкви 

Среди долгосрочных целей программа объединенного штаба упоминает создание белорусской автокефальной церкви, а также перевод системы образования (от детских садов до университетов) на белорусский язык. Национальные и религиозные чувства  самые уязвимые: насилие в этой сфере чревато драматическим, чтобы не сказать трагическим общественным расколом. Честно говоря, трудно даже представить себе средства, какими большинство белорусов можно сделать к 30-му году прихожанами автокефалов и вдобавок моноязычными. Эта программа настолько по нашим местам экзотична, что переговоры с ее авторами о согласовании позиций сложно себе представить. Документ начисто и априори исключает всякие компромиссы: быть автокефальным наполовину, увы, невозможно.

 
 
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Что белорусам предлагает альтернативная сторона. В Сети появилась программа так называемого оппозиционного штаба, в которой описывается то, какой должна стать...
 
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