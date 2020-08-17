|
Митинги против Лукашенко и одиночные пикеты - за. Как проходил девятый вечер протестов в Гомеле
18.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле прошла очередная, уже девятая по счету акция протестов. На этот раз люди собрались на площадке у «Белтелекома». О вечерних событиях понедельника читайте в нашем репортаже.
Изначально планировалось, что на площадь придут матери пострадавших в результате задержаний. Но, как стало известно, днем женщины составили письмо на имя губернатора Геннадия Соловья — и уже передали его ему.
Около шести часов вечера в самом центре площади остановился черный Volkswagen Touran — из него показались красно-зеленые знамена. Один флаг держал в руках мужчина, который приехал на авто, второй — ребенок, который сидел прямо на крыше автомобиля.
— Я вышел защищать свой голос. Я вышел сам, это мое личное решение. Я за всех, кто проголосовал за Александра Григорьевича. Думаю, таких не меньше 80%. Я голосовал за него, моя мать голосовала за него, моя теща голосовала за него, моя жена голосовала за него. С этими четырьмя голосами тоже надо считаться.
— Можете рассказать о себе? — останавливались гомельчане.
— Достаточно будет имени — Сергей, — представился мужчина. — Я вышел показать всему городу, что есть не только люди, которые ходят с красно-белым флагом, — добавил он.
— Вы хотите усомниться в нашем праве или сделать это право менее правым? — неожиданно у машины появился второй мужчина и включил камеру на мобильном. — Нас очень много, просто мы работаем, а вы сидите тут. Да вы зажрались, ребята.
С ним пытались спорить прохожие. Мужчина не сдавался и жаловался на гудки и крики, которые ему уже изрядно надоели.
А у «Белтелекома» уже собралось несколько сотен человек: там зачитывали обращение гомельчанок, адресованное губернатору, мэру Гомеля и прокурору. Подписавшиеся — а таких более двух тысяч человек — требуют:
На парапете работал «свободный микрофон», любой желающий мог высказаться о том, что его волнует.
— Лукашенко хочет, чтобы мы его любили. Но насильно мил не будешь, — говорила гомельская активистка Светлана Король.
— Да! — согласились люди и проскандировали «Уходи!».
Собравшиеся призывали учителей не бояться рассказывать о фальсификациях на выборах. А также говорили о необходимости дальнейших решительных действий.
— Нельзя просто собираться и ничего не делать, надо идти работать. Координационные советы должны добиваться встречи и переговоров с властями. Пути назад нет.
Около семи вечера митинг закончился. Протестующие стали расходиться. Кто-то пошел домой, кто-то отправился к цирку. Там тоже собрались гомельчане.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этот раз люди собрались на площадке у «Белтелекома». О вечерних событиях понедельника читайте в нашем репортаже.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)