Митинги против Лукашенко и одиночные пикеты - за. Как проходил девятый вечер протестов в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле прошла очередная, уже девятая по счету акция протестов. На этот раз люди собрались на площадке у «Белтелекома». О вечерних событиях понедельника читайте в нашем репортаже.





Изначально планировалось, что на площадь придут матери пострадавших в результате задержаний. Но, как стало известно, днем женщины составили письмо на имя губернатора Геннадия Соловья — и уже передали его ему.





Около шести часов вечера в самом центре площади остановился черный Volkswagen Touran — из него показались красно-зеленые знамена. Один флаг держал в руках мужчина, который приехал на авто, второй — ребенок, который сидел прямо на крыше автомобиля.

— Я вышел защищать свой голос. Я вышел сам, это мое личное решение. Я за всех, кто проголосовал за Александра Григорьевича. Думаю, таких не меньше 80%. Я голосовал за него, моя мать голосовала за него, моя теща голосовала за него, моя жена голосовала за него. С этими четырьмя голосами тоже надо считаться.





— Можете рассказать о себе? — останавливались гомельчане.

— Достаточно будет имени — Сергей, — представился мужчина. — Я вышел показать всему городу, что есть не только люди, которые ходят с красно-белым флагом, — добавил он.





— Вы хотите усомниться в нашем праве или сделать это право менее правым? — неожиданно у машины появился второй мужчина и включил камеру на мобильном. — Нас очень много, просто мы работаем, а вы сидите тут. Да вы зажрались, ребята.

С ним пытались спорить прохожие. Мужчина не сдавался и жаловался на гудки и крики, которые ему уже изрядно надоели.





А у «Белтелекома» уже собралось несколько сотен человек: там зачитывали обращение гомельчанок, адресованное губернатору, мэру Гомеля и прокурору. Подписавшиеся — а таких более двух тысяч человек — требуют:

прекратить политические репрессии,

убрать с улиц ОМОН,

освободить задержанных на мирных акциях и отменить штрафы,

извиниться перед семьями пострадавших,

расследовать все факты превышения полномочий сотрудниками милиции, наказать всех, кто применял насилие к мирным демонстрантам и просто прохожим на улицах, в автозаках, в РОВД, ИВС и СИЗО,

признать наличие фальсификаций на выборах

и признать объявленные результаты выборов 9 августа недействительными.





На парапете работал «свободный микрофон», любой желающий мог высказаться о том, что его волнует.

— Лукашенко хочет, чтобы мы его любили. Но насильно мил не будешь, — говорила гомельская активистка Светлана Король.

— Да! — согласились люди и проскандировали «Уходи!».





Собравшиеся призывали учителей не бояться рассказывать о фальсификациях на выборах. А также говорили о необходимости дальнейших решительных действий.

— Нельзя просто собираться и ничего не делать, надо идти работать. Координационные советы должны добиваться встречи и переговоров с властями. Пути назад нет.













Около семи вечера митинг закончился. Протестующие стали расходиться. Кто-то пошел домой, кто-то отправился к цирку. Там тоже собрались гомельчане.







