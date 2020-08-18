«Будка гласности», депутаты и жаркие споры. Что происходило в Гродно 17 августа

Источник материала: Tut.by

TUT.BY продолжает следить за событиями, которые происходят в Гродно после президентских выборов. В понедельник, 17 августа, в областном центре было жарко. И это не о погоде, а о митинге, который в очередной раз прошел на площади Ленина. К митингующим, которых собралось по разным оценкам от 15 до 20 тысяч, выходили депутаты, однако конструктивного диалога, как и на встрече актива с ними днем, не получилось. И одну, и вторую сторону захлестнули эмоции.





Днем в Гродно продолжились женские акции протеста — гродненки стояли напротив горисполкома, приходили к зданию тюрьмы на улицу Кирова, десятки человек хаотично выходили в разных микрорайонах Гродно.

На «ГродноАзоте» прошла встреча коллектива с руководством, такое же собрание прошло на «Гродножилстрое», а вот рабочие «Гроднопростроя» стали массово жаловаться на давление со стороны руководства, которое, по их словам, пообещало увольнять бастующих. Со своими проблемами строители данной организации пришли и на площадь Ленина.









Также стало известно, что «Радио Гродно» готово предоставить площадку как для сторонников, так и противников действующей власти. Некоторые сотрудники «Телерадиокомпании Гродно» написали на имя председателя Национальной телерадиокампании Ивана Эйсмонта открытое письмо, где прописали свои требования: признать недействительными результаты президентских выборов, отставка председателя ЦИК, проведение новых выборов, не допускать насилия в отношении мирных граждан, освободить всех политзаключенных и отменить цензуру в государственных СМИ.









Днем актив города пошел на встречу с депутатами, однако конструктивного разговора не получилось.

Напомним, что горожане написали требования к местной власти. Там есть пункты, которые касаются общей ситуации в стране. Например, гродненцы требуют отставки Лукашенко, освобождения всех заключенных (в том числе и тех, в отношении которых были заведены уголовные дела), а также отмена (и возврат) штрафов и аннулирование суток, публичные извинения силовиков, а также незамедлительную отставку и арест членов Центральной избирательной комиссии во главе с Лидией Ермошиной за организацию массовых фальсификаций. Также есть технические требования, которые касаются города.





Например, горожане просят сделать так, чтобы люди могли спокойно собираться везде, а не только в определенных местах, чтобы митинг на площади Ленина показывали в прямом эфире государственных телеканалов, а также, чтобы данное обращение было опубликовано в государственной прессе.

Одно из важных городских требований — создание «Совета Народного Доверия города Гродно» с включением в него, в том числе представителей органов власти.





Еще требуют исключить преследование и запугивание работников, которые присоединились к забастовке. В общем, претензий накопилось много.

И вот в 19.00 город снова собрался на митинг. Традиционно к этому времени подошла колонна рабочих «ГродноАзота», подтянулись и другие предприятия. Постепенно вся площадь Ленина была заполнена людьми. Из колонок играла музыка, а потом на сцену начали подниматься выступающие.

Ранее митинги проводились в формате «открытого» микрофона, в понедельник же на сцену выходили определенные спикеры — представители рабочих, директор ЦСК «Неман» Виктор Шумель, российский турист Алексей Абрамов, который был задержан сотрудниками ОМОНа вечером 11 августа, когда гулял по Гродно.

Парень рассказал на площади, что силовики из-за его российского паспорта и денег в кармане решили, что он тот человек, который якобы платить людям, выходящим на митинг. Били сильно. В качестве доказательства Алексей показал следы на своем теле всем присутствующим. Кто-то кинул ему под ноги милицейский мундир.





Также на митинг были (по требованию горожан) вызваны депутаты. На сцену поднялись депутаты Палаты представителей Лилия Кирьяк, Елена Потапова, Ирина Луканская, член Совета Республики Олег Романов, а также председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук и депутат, гендиректор «ГродноАзота» Игорь Бобырь.

К сожалению, конструктивного диалога и здесь не получилось.





Несмотря на то, что большая часть требований гродненцев была более или менее выполнена, собравшиеся остались не очень довольны. Например, прямая трансляция митинга велась, как оказалось, не по телевидению, а только в интернете, документ не был опубликован в государственных СМИ, давление на рабочих продолжалось. Правда, площадь Ленина стала законным местом проведения митингов и депутаты пообещали, что если нужны еще места в городе, то их выделят. Толпа неодобрительно загудела.

— Что вы еще хотите? — эмоционально обратился к присутствующим Игорь Жук. Люди пытались объяснить, что им не надо специального разрешения на мирные собрания и по конституции они имеют право собираться, где хотят. Площадь гудела.









По поводу задержанных Игорь Жук рассказал, что по информации начальника УВД Гродненской области, все были отпущены, однако за решеткой остаются те люди, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. Толпа кричит: «Выпускай» и «Позор».

Позже один из активистов скажет, что речь идет о двух представителях инициативной группы Светланы Тихановской, еще два человека на данный момент считаются пропавшими без вести. Вопрос о том, чтобы были аннулированы штрафы и аресты, а деньги, уже уплаченные гражданами, были им возвращены, будет прорабатываться и во вечером во вторник станет известно, можно ли такое организовать.







На митинге присутствовал сурдопереводчик

На вопрос будут ли как-то наказаны силовики, ответить попыталась депутат Ирина Луканская.

— Я врач, я 30 лет радовалась вместе с вами, как растут наши дети, как растет наш город. То, что сегодня вы требуете, это то же самое, что раньше во времена сталинских репрессий, невозможно выполнить. На сегодняшний день, мы живем в правовом государстве. Невозможно… Дорогие гродненцы, дорогие гродненцы, я прошу…

Толпа начинает кричать. Депутат попыталась продолжить. Ведущий просил людей дать ей выступить. Ирина Луканская попыталась продолжить.





— Такие полномочия есть только у прокуратуры и Верховного суда, обращения куда вы направили, Я точно так же как и вы против насилия, давайте вернем на улицы наших детей, давайте останемся людьми. Я честно все это время работала, я честно решала ваши вопросы и я хочу чтобы на эту площадь вернулся детский смех и музыка, а не… Давайте сохраним наш мир, — говорила депутат.

Ведущий напомнил, что все здесь за мир, а люди, которые выходят на улицы не совершили за это время ни одного правонарушения, не затоптали клумбы, а после митингов убирают за собой мусор.













На вопрос будет ли арестована глава ЦИК депутат Лилия Кирьяк говорила:

— У нас с вами одно сердце (люди начинают кричать), я отвечу, дайте эту возможность, не закричите, не засвистите, у нас одна память, одно сердце и одна вера, мы сейчас можем все перечеркнуть своими руками. Гродненцы, мы во всем разберемся, но на это надо время. Нам сейчас нужно согласие, спасибо за мирные демонстрации, мы обещаем что в парламенте обсудим все ваши требования. Мир вам и добра. Я верю в вашу мудрость.

Люди скандируют «Позор», «Уходи» и «В отставку».

Пыталась поговорит с гродненцами и депутат Елена Потапова. Но получалось плохо — люди свистели и кричали, начали скандировать «Лукашенко, уходи».





— Вы видите здесь Лукашенко? — говорит Елена Потапова. — Нет. Тогда зачем вы сюда меня звали?

К сцене подходит рабочий, берет микрофон и говорит.

— Мы вас звали не для того, чтобы диалог вести, а чтобы вы ответили на наши требования.

В общем, совет, куда будут входить местные власти и активисты, создан, митинг, хоть и в интернете, но показал в прямом эфире госканал, электричество для мероприятия дали, проводить собрания на площади разрешили, объявили, что давить на рабочих за забастовки — недопустимо, по поводу освобождения всех заключенных — обещали вести переговоры с силовиками, насчет избирательных комиссий и ЦИК — обсудить в парламенте.









Ключевое требование — отставка Александра Лукашенко — осталось без комментариев.

Депутаты не смогли ответить, с народом они или нет, сфальсифицированы ли выборы. Правда, Игорь Жук успел сказать, что «нет», гродненцы, услышав это, начали кричать и свистеть. На этом дискуссия была практически закончена. Депутаты скрылись в здании горисполкома.

Как проходило выступление депутатов и что происходило на митинге, можно посмотреть в нашем видео.

Потом на сцену вышел Виктор Шумель. Он говорил о том, что надо продолжать забастовку. Представитель «ГродноАзота» объявил о том, что в каждом цеху будет созданы свои стачкомитеты, а в городе начинает формироваться общий стачечный комитет, в задачи которого входит объединение всех рабочих областного центра. Рабочие заявили, что уже готовы постепенно останавливать цеха.





Также перед собравшимися выступил россиянин Алексей Абрамов. Он был задержан сотрудниками ОМОНа, когда вечером 11 августа гулял в вышиванке по городу. Силовики сильно избили мужчину. Он показал всем присутствующим свои побои и рассказал, что пережил.

Люди также требовали, чтобы к ним вышел начальник УВД Гродненщины и наконец лично извинился перед задержанными и гродненцами.





Организаторы митинга, понимая, что много гродненцев хотят выступить, но время не позволяет это сделать всем желающим, организовали «Будку гласности» по аналогии с той, которая была когда-то установлена в Москве в 1990 году. Это был проект телепрограммы «Пресс-клуб». Тогда любой желающий мог зайти в установленную на улице будку и сказать в эфир все, что хочет.

Перед специальной палаткой, где была организована та самая будка, выстроилась очередь, люди заходили и на камеру рассказывали все то, что у них накопилось.









Милиции в округе не было, лишь несколько машин с сотрудниками ГАИ стояли в отдалении. В конце мероприятия волонтеры собрали мусор и все мирно разошлись.

18 августа на площади Ленина снова пройдет митинг.