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Салат с грушей

18.08.2020 08:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 1 грушу,
  • 1 болгарский перец,
  • 100 граммов полутвердого сыра,
  • 2 столовые ложи сметаны,
  •  2 столовые ложки майонеза,
  • 1 чайная ложка французской горчицы,
  • немного лимонного сока.
Грушу очищаем от кожуры, разрезаем пополам, очищаем от сердцевины, нарезаем на не очень мелкие кубики. Сбрызгиваем соком лимона. 

На фоне регулярного приема груш наблюдается снижение массы тела, предотвращение злокачественных новообразований, сахарного диабета II типа, а также патологий со стороны сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Болгарский перец очищаем, нарезаем на кубики примерно такого же размера, как и груша.  Полутвердый сыр тоже нарезаем подобными кубиками. Готовим заправку. Смешиваем сметану, майонез и горчицу.  Выкладываем все компоненты в салатницу, поливаем заправкой, хорошенько перемешиваем и даем настояться несколько минут. При подаче можно посыпать зеленью. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  1 грушу, 1 болгарский перец, 100 граммов полутвердого сыра, 2 столовые ложи сметаны,  2 столовые ложки майонеза, 1 чайная ложка французской горчицы, ...
 
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