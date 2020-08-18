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Салат с грушей
18.08.2020 08:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
На фоне регулярного приема груш наблюдается снижение массы тела, предотвращение злокачественных новообразований, сахарного диабета II типа, а также патологий со стороны сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
Болгарский перец очищаем, нарезаем на кубики примерно такого же размера, как и груша. Полутвердый сыр тоже нарезаем подобными кубиками. Готовим заправку. Смешиваем сметану, майонез и горчицу. Выкладываем все компоненты в салатницу, поливаем заправкой, хорошенько перемешиваем и даем настояться несколько минут. При подаче можно посыпать зеленью.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 1 грушу, 1 болгарский перец, 100 граммов полутвердого сыра, 2 столовые ложи сметаны, 2 столовые ложки майонеза, 1 чайная ложка французской горчицы, ...
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