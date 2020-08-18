Источник материала: БT

1 грушу,

1 болгарский перец,

100 граммов полутвердого сыра,

2 столовые ложи сметаны,

2 столовые ложки майонеза,

1 чайная ложка французской горчицы,

немного лимонного сока.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Салат с грушей Возьмем: 1 грушу, 1 болгарский перец, 100 граммов полутвердого сыра, 2 столовые ложи сметаны, 2 столовые ложки майонеза, 1 чайная ложка французской горчицы, ...

Возьмем:Грушу очищаем от кожуры, разрезаем пополам, очищаем от сердцевины, нарезаем на не очень мелкие кубики. Сбрызгиваем соком лимона.Болгарский перец очищаем, нарезаем на кубики примерно такого же размера, как и груша. Полутвердый сыр тоже нарезаем подобными кубиками. Готовим заправку. Смешиваем сметану, майонез и горчицу. Выкладываем все компоненты в салатницу, поливаем заправкой, хорошенько перемешиваем и даем настояться несколько минут. При подаче можно посыпать зеленью.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.