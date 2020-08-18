Лукашенко улетает на вертолете, забастовки на гостелеканалах и «Беларуськалии». Девятый день протестов в фото
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Источник материала:
Tut.by
Утро понедельника началось с забастовки работников «Беларуськалия» в Солигорске: «Руда уже не идет», сообщили они журналистам. В Минске Александр Лукашенко на вертолете прилетел общаться с работниками МЗКТ, а они кричали ему: «Уходи!». Бастующие рабочие других предприятий совершили марш-бросок: от проходных своих заводов и МЗКТ дошли до Белтелерадиокомпании. В двух точках обеспечить доступ врачей к пострадавшим и Минска бастовали сотрудники государственных телеканалов. Около филармонии выступило более 200 музыкантов, на проспекте Победителей прошел фэшн-протест, медики требовали тысячи людей кричали под окнами тюрем «Выпускай!». Второй понедельник после выборов глазами фотографов TUT.BY.
Акция музейных работников около Национального художественного музея. Вадим Замировский, TUT.BY Шахтеры «Беларуськалия» остановили работу и объявили забастовку. Работники отметили, что забастовка будет происходить до полного и безоговорочного выполнения их требований, среди которых освобождение всех политзаключенных, отставка Александра Лукашенко и проведение честных и прозрачных выборов. Репортаж из Солигорска можно почитать . Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY здесь Вертолет с Александром Лукашенко на борту улетает с территории Минского завода колесных тягачей, где он сегодня встречался с рабочими. Они кричали ему: «Уходи!». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Министр здравоохранение Владимир Караник уезжает со встречи с медиками около Минздрава. Они требовали обеспечить доступ врачей к заключенным для осмотра. Полный материал можно почитать . Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY здесь После встречи с Александром Лукашенко рабочие нескольких минских заводов, собравшихся около стен МЗКТ, колонной пошли к зданию Белтелерадиокомпании, где сегодня проходил митинг «телевизионщиков». По дороге к ним присоединялись работники других предприятий. Фото: Ольга Шукайло, TUT. BY Мужчина смотрит выступление Александра Лукашенко на МЗКТ в телеграм-канале. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Мария Колесникова выступает перед рабочими на проходной МЗКТ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY На ступенях Белгосфилармонии состоялась крупная музыкальная акция с участием около двухсот музыкантов из разных коллективов Минска. Полный материал — . Дарья Бурякина, TUT.BY здесь Тысячи людей пришли к СИЗО на Володарского, скандируя «Выпускай!». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Священник около ИВС на ул. Окрестина. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Работники фэшн-индустрии вышли на акцию солидарности около Белорусского центра моды. Материал можно почитать . Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY здесь Акция за освобождение политических заключенных на площади Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Рабочие минских заводов идут на Макаенка, 9 на митинг. Около Белтелерадиокомпании их встретили громкими овациями и криками «Молодцы!». Протестующие потребовали руководителя компании Ивана Эйсмонта на переговоры. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Солигорские шахтеры готовятся бастовать. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Замдиректора центра допобразования «Контакт» Юрий Вальчук, сотрудники которого работали в участковых комиссиях или были наблюдателями на выборах. Сегодня он с коллегами заявил о фальсификации. Полный материал — . Фото: Вадим Замировский, TUT.BY здесь Возле зданий ОНТ и СТВ на улице Коммунистической прошел стихийный митинг. На нем было около 1000 человек. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Мужчина около ЦИПа на улице Окрестина, где содержатся задержанные на мирных акциях протестов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
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Минск
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Утро понедельника началось с забастовки работников «Беларуськалия» в Солигорске. В Минске Александр Лукашенко на вертолете прилетел общаться с работниками МЗКТ,...
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