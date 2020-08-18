Лукашенко улетает на вертолете, забастовки на гостелеканалах и «Беларуськалии». Девятый день протестов в фото

Источник материала: Tut.by

Утро понедельника началось с забастовки работников «Беларуськалия» в Солигорске: «Руда уже не идет», сообщили они журналистам. В Минске Александр Лукашенко на вертолете прилетел общаться с работниками МЗКТ, а они кричали ему: «Уходи!». Бастующие рабочие других предприятий совершили марш-бросок: от проходных своих заводов и МЗКТ дошли до Белтелерадиокомпании. В двух точках Минска бастовали сотрудники государственных телеканалов. Около филармонии выступило более 200 музыкантов, на проспекте Победителей прошел фэшн-протест, медики требовали обеспечить доступ врачей к пострадавшим и тысячи людей кричали под окнами тюрем «Выпускай!».

Второй понедельник после выборов глазами фотографов TUT.BY.



Акция музейных работников около Национального художественного музея. Вадим Замировский, TUT.BY



Шахтеры «Беларуськалия» остановили работу и объявили забастовку. Работники отметили, что забастовка будет происходить до полного и безоговорочного выполнения их требований, среди которых освобождение всех политзаключенных, отставка Александра Лукашенко и проведение честных и прозрачных выборов. Репортаж из Солигорска можно почитать здесь . Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Вертолет с Александром Лукашенко на борту улетает с территории Минского завода колесных тягачей, где он сегодня встречался с рабочими. Они кричали ему: «Уходи!». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Министр здравоохранение Владимир Караник уезжает со встречи с медиками около Минздрава. Они требовали обеспечить доступ врачей к заключенным для осмотра. Полный материал можно почитать здесь . Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



После встречи с Александром Лукашенко рабочие нескольких минских заводов, собравшихся около стен МЗКТ, колонной пошли к зданию Белтелерадиокомпании, где сегодня проходил митинг «телевизионщиков». По дороге к ним присоединялись работники других предприятий. Фото: Ольга Шукайло, TUT. BY



Мужчина смотрит выступление Александра Лукашенко на МЗКТ в телеграм-канале. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Мария Колесникова выступает перед рабочими на проходной МЗКТ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



На ступенях Белгосфилармонии состоялась крупная музыкальная акция с участием около двухсот музыкантов из разных коллективов Минска. Полный материал — здесь . Дарья Бурякина, TUT.BY



Тысячи людей пришли к СИЗО на Володарского, скандируя «Выпускай!». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Священник около ИВС на ул. Окрестина. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Работники фэшн-индустрии вышли на акцию солидарности около Белорусского центра моды. Материал можно почитать здесь . Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



Акция за освобождение политических заключенных на площади Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Рабочие минских заводов идут на Макаенка, 9 на митинг. Около Белтелерадиокомпании их встретили громкими овациями и криками «Молодцы!». Протестующие потребовали руководителя компании Ивана Эйсмонта на переговоры. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Солигорские шахтеры готовятся бастовать. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Замдиректора центра допобразования «Контакт» Юрий Вальчук, сотрудники которого работали в участковых комиссиях или были наблюдателями на выборах. Сегодня он с коллегами заявил о фальсификации. Полный материал — здесь . Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Возле зданий ОНТ и СТВ на улице Коммунистической прошел стихийный митинг. На нем было около 1000 человек. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Мужчина около ЦИПа на улице Окрестина, где содержатся задержанные на мирных акциях протестов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY