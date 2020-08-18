ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко улетает на вертолете, забастовки на гостелеканалах и «Беларуськалии». Девятый день протестов в фото

18.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утро понедельника началось с забастовки работников «Беларуськалия» в Солигорске: «Руда уже не идет», сообщили они журналистам. В Минске Александр Лукашенко на вертолете прилетел общаться с работниками МЗКТ, а они кричали ему: «Уходи!». Бастующие рабочие других предприятий совершили марш-бросок: от проходных своих заводов и МЗКТ дошли до Белтелерадиокомпании. В двух точках Минска бастовали сотрудники государственных телеканалов. Около филармонии выступило более 200 музыкантов, на проспекте Победителей прошел фэшн-протест, медики требовали обеспечить доступ врачей к пострадавшим и тысячи людей кричали под окнами тюрем «Выпускай!».
Тысячи людей возле СИЗО на Володарского и у Купаловского театра. Что происходило в стране вечером 17 августа

Второй понедельник после выборов глазами фотографов TUT.BY.


Акция музейных работников около Национального художественного музея. Вадим Замировский, TUT.BY

Шахтеры «Беларуськалия» остановили работу и объявили забастовку. Работники отметили, что забастовка будет происходить до полного и безоговорочного выполнения их требований, среди которых освобождение всех политзаключенных, отставка Александра Лукашенко и проведение честных и прозрачных выборов. Репортаж из Солигорска можно почитать здесь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вертолет с Александром Лукашенко на борту улетает с территории Минского завода колесных тягачей, где он сегодня встречался с рабочими. Они кричали ему: «Уходи!». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министр здравоохранение Владимир Караник уезжает со встречи с медиками около Минздрава. Они требовали обеспечить доступ врачей к заключенным для осмотра. Полный материал можно почитать здесь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После встречи с Александром Лукашенко рабочие нескольких минских заводов, собравшихся около стен МЗКТ, колонной пошли к зданию Белтелерадиокомпании, где сегодня проходил митинг «телевизионщиков». По дороге к ним присоединялись работники других предприятий. Фото: Ольга Шукайло, TUT. BY

Мужчина смотрит выступление Александра Лукашенко на МЗКТ в телеграм-канале. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мария Колесникова выступает перед рабочими на проходной МЗКТ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На ступенях Белгосфилармонии состоялась крупная музыкальная акция с участием около двухсот музыкантов из разных коллективов Минска. Полный материал — здесь. Дарья Бурякина, TUT.BY

Тысячи людей пришли к СИЗО на Володарского, скандируя «Выпускай!». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Священник около ИВС на ул. Окрестина. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Работники фэшн-индустрии вышли на акцию солидарности около Белорусского центра моды. Материал можно почитать здесь. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Акция за освобождение политических заключенных на площади Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Рабочие минских заводов идут на Макаенка, 9 на митинг. Около Белтелерадиокомпании их встретили громкими овациями и криками «Молодцы!». Протестующие потребовали руководителя компании Ивана Эйсмонта на переговоры. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Солигорские шахтеры готовятся бастовать. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Замдиректора центра допобразования «Контакт» Юрий Вальчук, сотрудники которого работали в участковых комиссиях или были наблюдателями на выборах. Сегодня он с коллегами заявил о фальсификации. Полный материал — здесь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Возле зданий ОНТ и СТВ на улице Коммунистической прошел стихийный митинг. На нем было около 1000 человек. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мужчина около ЦИПа на улице Окрестина, где содержатся задержанные на мирных акциях протестов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утро понедельника началось с забастовки работников «Беларуськалия» в Солигорске. В Минске Александр Лукашенко на вертолете прилетел общаться с работниками МЗКТ,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Задержанный по делу Тихановского политтехнолог Шкляров передал через адвоката на волю свое обращение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика