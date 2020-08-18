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Тысячный рубеж экипажа

18.08.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Более 500 гектаров зерновых к уборке – таков фронт работ тружеников КУСХП «Семена». И ведь урожай хлеборобы вырастили весьма неплохой. А некоторые пшеничные поля и вовсе были отменными. Директор Виктор Клёс рассказал, что на одном из угодий на круг намолотили 75 центнеров. Словно не в зоне рискованного земледелия страду вели, а в пресловутых чернозёмных районах.
Отборный посевной материал, надлежащий уход и способствующие погодные условия – особых секретов нет. Также КУСХП собрало хороший урожай масличных. Сурепица и озимый рапс порадовали.
Передовой комбайнер Александр Козлов признаётся, что обмолачивать лучшие участки было особенно приятно.

Тысячный рубеж экипажа

Поздравления и заслуженные денежные премии «тысячникам» (слева направо директор КУСХП «Семена» Виктор Клёс, помощник комбайнера Сергей Кудрявцев, комбайнёр Александр Козлов, начальник райсельхозпрода Михаил Мильчанин и председатель райкома профсоюза работников АПК Инна Шибанова).

– Моему комбайну уже десяток лет, так что сильно налитые колосья с трудом прокручивал, – улыбается механизатор. — В целом же получили с помощником Сергеем Кудрявцевым большое удовольствие. За день до 100 тонн намолачивали в те дни. Сейчас несколько скромнее. Но идём по хорошему графику. Заветный тысячный рубеж вот-вот покорим.

Разговаривали с Александром Павловичем мы в первой половине прошлой недели. На счету экипажа уже было без малого 900 тонн собранного хлеба. Стало понятно, что максимум через пару дней звание «тысячников» будет обеспечено. Так оно и произошло. В пятницу, 14 августа, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Михаил Мильчанин и председатель райкома профсоюза работников АПК Инна Шибанова прибыли на поле с приятной миссией. Комбайнеру и помощнику вручили Благодарности и денежные премии.

Руководитель КУСХП «Семена» Виктор Клёс также материально поощрил передовиков.
В адрес тружеников прозвучало немало тёплых слов.
Причём речь только о зерне. А ведь до этого экипаж активно убирал сурепицу и озимый рапс. Суммарный намолот – более 140 тонн маслосемян. Если всё сложить, получится более чем впечатляющий результат. А страда между тем ещё продолжается. И хлеборобы каждый день плюсуют.

Пусть непросто приходится в жаркую погоду. В поле трудятся хлеборобы до самых сумерек. Эти трудности привычные и преодолимые для механизаторов с таким стажем. Лучше их никто не знает, каково это – хлеб убирать, за каждое зёрнышко радеть. У них свой особый характер, сформированный годами упорного труда.

— Дошла очередь до тритикале, яровой пшеницы, ячменя, — делится Александр Козлов. — На каждом поле есть что убирать. Так что закрома пополняются. И наш актив пополняется. Не зря в поле вышли. Рассчитываем и подзаработать, конечно. Деньги никому не помешают.

Тысячный рубеж экипажа

Комбайнер Александр Козлов и помощник Сергей Кудрявцев – главная ударная сила КУСХП «Семена» на период жатвы.

Александр Павлович — труженик опытнейший. Всю жизнь проработал в хозяйстве «Чашникское», пока таковое существовало. До армии успел потрудиться, потом долг Родине отдавал. Демобилизовался и вернулся в родное сельхозпредприятие. И много славных лет отдал ему. Точно не его вина в том, что нет больше на аграрной карте района «Чашникского». Механизатор вышел на заслуженный отдых. Но, как видим, и на пенсии востребован.

Руководитель КУСХП «Семена» Виктор Клёс не зря вспомнил о труженике и пригласил его на период уборочной. Результат налицо. Александр Козлов лихо управляется с комбайном, знает его устройство, способен оперативно ремонт провести. Отличается добросовестностью и ответственностью. За порученное дело душа болит у хлебороба со стажем. Такие люди всегда нужны. Вот и зовут пенсионера на уборку. А он соглашается без раздумий. Потому как процесс взаимовыгодный.

Пусть непросто приходится в жаркую погоду. В поле трудятся хлеборобы до самых сумерек. Эти трудности привычные и преодолимые для механизаторов с таким стажем.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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Более 500 гектаров зерновых к уборке – таков фронт работ тружеников КУСХП «Семена». И ведь урожай хлеборобы вырастили весьма неплохой.
 
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