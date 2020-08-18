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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 66 районах Из-за жаркой погоды в Беларуси сохраняется пожарная ситуация. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 66 районах страны. Из них 19 в Минской области....

Из-за жаркой погоды в Беларуси сохраняется пожарная ситуация. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 66 районах страны. Из них 19 в Минской области. Работники лесного хозяйства находятся в полной готовности к чрезвычайным ситуациям. Техника и спецтехника проверяются каждый день. Для наблюдения за лесом используются стационарные камеры и дроны.Интерактивная карта ограничений на посещение лесов размещена на сайте Минлесхоза. Специалисты советуют изучить ее грибникам и любителям природы.