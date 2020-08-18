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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 66 районах

18.08.2020 08:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из-за жаркой погоды в Беларуси сохраняется пожарная ситуация. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 66 районах страны. Из них 19 в Минской области. Работники лесного хозяйства находятся в полной готовности к чрезвычайным ситуациям. Техника и спецтехника проверяются каждый день. Для наблюдения за лесом используются стационарные камеры и дроны.

Интерактивная карта ограничений на посещение лесов размещена на сайте Минлесхоза. Специалисты советуют изучить ее грибникам и любителям природы.


 
 
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Из-за жаркой погоды в Беларуси сохраняется пожарная ситуация. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 66 районах страны. Из них 19 в Минской области....
 
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