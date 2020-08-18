ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минстройархитектуры: Те, кто не нацелен на работу, не мешайте своим коллегам

18.08.2020 09:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Министерство архитектуры и строительства Беларуси призывает всех, кто считает необходимым выразить свою точку зрения в виде митинга или забастовки, не мешать работе стройкомплекса. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БелТА.

"Рабочие цеха и стройплощадки - не место для выражения своих личных политических убеждений и мнений. Поэтому мы просим, чтобы те, кто не нацелен на работу, не мешали своим коллегам. Силой на рабочих местах никто никого удерживать не будет", - говорится в официальном заявлении министерства.

В ведомстве также отметили, что протестные акции в рабочих цехах и на стройплощадках недопустимы, так как эти объекты по-прежнему остаются зоной повышенной опасности. "Кроме того, процесс строительства сопряжен со множеством рисков, пренебрегать которыми нельзя. Остановить стройку или некачественно выполнить строительные работы - это значит нанести удар по обычным гражданам страны, которые не смогут получить ключи от долгожданных квартир", - подчеркнули в Минстройархитектуры. БелТА

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство архитектуры и строительства Беларуси призывает всех, кто считает необходимым выразить свою точку зрения в виде митинга или забастовки, не мешать...
 
Новости дня
Новости общества
 
Губернатор: по витебскому чиновнику, который заставил комиссию в школе изменить протокол, «идет проверка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика