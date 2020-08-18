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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минстройархитектуры: Те, кто не нацелен на работу, не мешайте своим коллегам Министерство архитектуры и строительства Беларуси призывает всех, кто считает необходимым выразить свою точку зрения в виде митинга или забастовки, не мешать...

Министерство архитектуры и строительства Беларуси призывает всех, кто считает необходимым выразить свою точку зрения в виде митинга или забастовки, не мешать работе стройкомплекса. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БелТА., - говорится в официальном заявлении министерства.В ведомстве также отметили, что протестные акции в рабочих цехах и на стройплощадках недопустимы, так как эти объекты по-прежнему остаются зоной повышенной опасности., - подчеркнули в Минстройархитектуры.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите