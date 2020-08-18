Губернатор: по витебскому чиновнику, который заставил комиссию в школе изменить протокол, «идет проверка»

Источник материала: Tut.by

В отношении главы администрации Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского, который заставил комиссию участка № 25 переписать протокол, чтобы у Светланы Тихановской осталось 20% голосов, проводится проверка. Об этом сообщил губернатор Николай Шерстнев — 17 августа в облисполкоме он принял 15 делегатов от горожан , которые отправили властям петицию с требованиями. Одним из требований было привлечение к ответственности лиц, которые участвовали в фальсификации итогов голосования.



Сергей Сташевский. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Напомним, в редакцию TUT.BY прислали аудиозапись, на которой глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 после подсчета голосов и заставляет их переписать протокол, чтобы у кандидата Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке.

Вот этот диалог дословно .

Действие происходило в школе № 44 на проспекте Фрунзе в Витебске. Там же подтвердили, что указание дает глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский — после подсчета бюллетеней он встречается с членами участковой комиссии.

Фальсификация выборов — уголовное преступление, за это грозит до 5 лет лишения свободы (ст. 192 УК).