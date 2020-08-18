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Губернатор: по витебскому чиновнику, который заставил комиссию в школе изменить протокол, «идет проверка»

18.08.2020 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении главы администрации Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского, который заставил комиссию участка № 25 переписать протокол, чтобы у Светланы Тихановской осталось 20% голосов, проводится проверка. Об этом сообщил губернатор Николай Шерстнев — 17 августа в облисполкоме он принял 15 делегатов от горожан, которые отправили властям петицию с требованиями. Одним из требований было привлечение к ответственности лиц, которые участвовали в фальсификации итогов голосования.


Сергей Сташевский. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Напомним, в редакцию TUT.BY прислали аудиозапись, на которой глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 после подсчета голосов и заставляет их переписать протокол, чтобы у кандидата Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке.

Вот этот диалог дословно.

Действие происходило в школе № 44 на проспекте Фрунзе в Витебске. Там же подтвердили, что указание дает глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский — после подсчета бюллетеней он встречается с членами участковой комиссии.

Фальсификация выборов — уголовное преступление, за это грозит до 5 лет лишения свободы (ст. 192 УК).

 
Теги: Витебск
 
 
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В отношении главы администрации Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского, который заставил комиссию участка № 25 переписать протокол, чтобы у Светланы...
 
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