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Губернатор: по витебскому чиновнику, который заставил комиссию в школе изменить протокол, «идет проверка»
18.08.2020 08:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении главы администрации Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского,
Напомним, в редакцию TUT.BY прислали аудиозапись, на которой глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 после подсчета голосов и заставляет их переписать протокол, чтобы у кандидата Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке.
Вот этот диалог
Действие происходило в школе № 44 на проспекте Фрунзе в Витебске. Там же подтвердили, что указание дает глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский — после подсчета бюллетеней он встречается с членами участковой комиссии.
Фальсификация выборов — уголовное преступление, за это грозит до 5 лет лишения свободы (ст. 192 УК).
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Губернатор: по витебскому чиновнику, который заставил комиссию в школе изменить протокол, «идет проверка»
В отношении главы администрации Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского, который заставил комиссию участка № 25 переписать протокол, чтобы у Светланы...
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