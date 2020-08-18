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В Могилеве сегодня чиновники проводят митинг в поддержку Лукашенко. Что известно о мероприятии

18.08.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 18 августа, на площади Ленина в 17.00 пройдет митинг в поддержку Александра Лукашенко. Его организовывают местные чиновники, которые также будут выступать перед микрофоном. Предполагается, что на митинг придут и простые горожане, которые хотят поддержать действующую власть. Но в редакцию TUT.BY поступают и жалобы от работников могилевских предприятий и организаций — они говорят, что их «сгоняют» на митинг.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В соцсетях распространяется афиша с датой и местом проведения митинга и подписью «Не дадим развалить страну». На ней же — подписи с хештегами «За Беларусь», «Любимую не отдадим», «За бацьку». Похожая афиша — для такого же митинга в Гомеле, который также пройдет сегодня, 18 августа, но в 18.00.

Известно, что перед могилевчанами у микрофона выступят председатели областного и городского исполкомов — Леонид Заяц и Владимир Цумарев. Всего же будет около десятка спискеров.

В редакцию TUT.BY работники могилевских предприятий сообщают о том, что их обязывают явиться на митинг — мол, появилась разнарядка, сколько человек должно быть от каждой из организации. Например, есть такие сообщения от работников «Бабушкиной крынки», «Могилевтрансмаша», Могилевского райисполкома. Обратившиеся говорят, что им грозят увольнением за отказ в участии в митинге.

Напомним, в минувшее воскресенье, 16 августа, в Могилеве прошла беспрецедентная по количеству участников акция за всю историю города. Около 10 тысяч горожан по собственному желанию вышли на улицы на Всебелорусский марш за отставку Александра Лукашенко.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Его организовывают местные чиновники, которые также будут выступать перед микрофоном, в том числе главы области и города Леонид Заяц и Владимир Цумарев.
 
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