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В СК рассказали, сколько травмированных после акций протестов на Гомельщине обратились с заявлениями
18.08.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не менее 60 сообщений и заявлений поступило в Следственный комитет по Гомельской области от людей, которые получили травмы во время задержаний, сообщили TUT.BY в СК.
Цифра не окончательная — люди продолжают обращаться.
Также в СК поступило не менее 15 сообщений о фактах насилия протестующих в отношении сотрудников милиции и повреждения имущества.
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В СК рассказали, сколько травмированных после акций протестов на Гомельщине обратились с заявлениями
Цифра не окончательная - люди продолжают обращаться.
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