В СК рассказали, сколько травмированных после акций протестов на Гомельщине обратились с заявлениями

Источник материала: Tut.by

Не менее 60 сообщений и заявлений поступило в Следственный комитет по Гомельской области от людей, которые получили травмы во время задержаний, сообщили TUT.BY в СК.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Цифра не окончательная — люди продолжают обращаться.

Также в СК поступило не менее 15 сообщений о фактах насилия протестующих в отношении сотрудников милиции и повреждения имущества.