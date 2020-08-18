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Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков

18.08.2020 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ о награждении большой группы силовиков медалями. Документ размещен на национальном правовом портале.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С формулировкой «за образцовое выполнение служебных обязанностей» медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней награждены более 300 руководителей и рядовых сотрудников из системы МВД — список занимает 25 листов.

 
 
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Александр Лукашенко подписал указ о награждении большой группы представителей МВД медалями «За безупречную службу».
 
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