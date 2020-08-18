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Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков
18.08.2020 11:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал указ о награждении большой группы силовиков медалями. Документ
С формулировкой «за образцовое выполнение служебных обязанностей» медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней награждены более 300 руководителей и рядовых сотрудников из системы МВД — список занимает 25 листов.
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Александр Лукашенко подписал указ о награждении большой группы представителей МВД медалями «За безупречную службу».
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