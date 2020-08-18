«Зачем вы нас звали?». Смотрите, что и как говорили депутаты на встрече с гродненцами

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 17 августа, в Гродно состоялся очередной мирный митинг, на который пришло около 20 тысяч человек. На встречу с жителями города, главное требование которых — отставка Александра Лукашенко, вышли депутаты. Однако конструктива не получилось — стороны высказывались очень эмоционально. Депутатам в какой-то момент пришлось покинуть митинг. Как все происходило — смотрите в видео TUT.BY.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, горожане написали требования к местной власти. Там есть пункты, которые касаются общей ситуации в стране. Например, гродненцы требуют отставки Лукашенко, освобождения всех заключенных (в том числе и тех, в отношении которых были заведены уголовные дела), а также отмены (и возврата) штрафов и аннулирования суток, публичных извинений силовиков, а также незамедлительной отставки и ареста членов Центральной избирательной комиссии во главе с Лидией Ермошиной за организацию массовых фальсификаций. Также есть технические требования, которые касаются города.

Например, горожане просят сделать так, чтобы люди могли спокойно собираться везде, а не только в определенных местах, чтобы митинг на площади Ленина показывали в прямом эфире государственных телеканалов, а также чтобы данное обращение было опубликовано в государственной прессе.

Одно из важных городских требований — создание «Совета Народного Доверия города Гродно» с включением в него, в том числе, представителей органов власти.

Еще требуют исключить преследование и запугивание работников, которые присоединились к забастовке. В общем, претензий накопилось много.

На митинг были (по требованию горожан) вызваны депутаты. На сцену поднялись депутаты Палаты представителей Лилия Кирьяк, Елена Потапова, Ирина Луканская, член Совета Республики Олег Романов, а также председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук и депутат, гендиректор «Гродно Азота» Игорь Бобырь.

Смотрите, что там было.