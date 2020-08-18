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МВД пояснило, за что наградили силовиков
18.08.2020 14:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил силовиков не за разгоны несанкционированных акций протеста, а за их вклад в усиление правопорядка в стране и в развитие органов внутренних дел, об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Утром во вторник стало известно, что Лукашенко подписал
При этом многие белорусы восприняли награждение как поощрение силовиков за
"Не выбирая выражений, некоторые Telegram-каналы и интернет-сайты попытались придать негативный окрас информации о награждении сотрудников органов внутренних дел", - отметила Чемоданова.
По ее словам, эти предположения не имеют ничего общего с действительностью: материалы на награждение сотрудников МВД были направлены в Совмин еще в марте 2020 года.
"На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы", - объяснила пресс-секретарь ведомства.
Чемоданова сообщила, что президент наградил сотрудников ГУВД Мингорисполкома, УВД областных исполкомов, территориальных органов внутренних дел, департаментов и учреждений образования МВД, военнослужащих внутренних войск.
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Во вторник стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ о награждении сотрудников МВД за безупречную службу, многие белорусы восприняли это как...
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