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В новом учебном году в Беларуси будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования

18.08.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В новом учебном году в Беларуси будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования
Фото из архива

В новом учебном году в Беларуси будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования — начальник управления дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович.

«По оперативной информации, в 2020/2021 учебном году будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования (в 2019-м — 2940). Планируется, что дошкольные учреждения будут посещать 435,5 тыс. воспитанников (в 2019-м — 436,6 тыс.)», — рассказала Альбина Давидович.

Во время круглого стола

По ее словам, за первое полугодие в Беларуси введено 12 новых учреждений дошкольного образования. «Одно из перспективных направлений развития системы дошкольного образования — обеспечение его доступности. Начиная с 2015 года в стране реализуется соответствующий план мероприятий, утвержденный правительством. За этот период построено 73 учреждения дошкольного образования. В целом планом предусмотрено строительство 79 учреждений дошкольного образования. То есть нам фактически осталось построить 6, поэтому план мы точно должны выполнить», — отметила замначальника управления.

Альбина Давидович подчеркнула, что за счет различных мероприятий плана — строительства учреждений дошкольного образования, открытия групп кратковременного пребывания и детских садов на первых этажах в жилых зданиях — дополнительно удалось создать около 45 тыс. мест для детей раннего и дошкольного возраста. «Благодаря этому за последние 5 лет процент охвата учреждениями дошкольного образования детей в возрасте с 1 года до 6 лет увеличился на 10,1% и составляет 83,6%. Если мы говорим о возрастной категории с 3 до 6 лет, то здесь прирост составил 3,6%, и на данный момент охват дошкольным образованием этой категории составляет 98,3%», — добавила она.

БелТА

Фото Оксаны Манчук

 
 
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Фото из архива В новом учебном году в Беларуси будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования. Об этом во время круглого
 
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