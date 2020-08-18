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В Гомеле на площади сняли красно-зеленый флаг и подняли бело-красно-белый. СК завел дело
18.08.2020 14:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении неизвестных, которые водрузили на площади в Гомеле бело-красно-белый флаг, возбуждено уголовное дело, сообщили TUT.BY в Следственном комитете.
Напомним, в воскресенье, 16 августа, во время мирной акции на площади Ленина люди сняли красно-зеленый флаг и вместо него
— По данным следствия, 16 августа неизвестные спустили с флагштока государственный флаг Республики Беларусь, обмотали вокруг шеста, а через некоторое время скрутили его и поместили возле ограждения Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Сейчас следователи устанавливают личности тех, кто это сделал — изучаются видеозаписи, изъятые с камер уличного видеонаблюдения, и допрашиваются свидетели, сообщили в СК.
Уголовное дело возбуждено по статье 370 УК (Надругательство над государственными символами).
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Напомним, в воскресенье, 16 августа, во время мирной акции на площади Ленина люди сняли красно-зеленый флаг и вместо него подняли бело-красно-белый.
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