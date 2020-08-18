ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле на площади сняли красно-зеленый флаг и подняли бело-красно-белый. СК завел дело

18.08.2020 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В отношении неизвестных, которые водрузили на площади в Гомеле бело-красно-белый флаг, возбуждено уголовное дело, сообщили TUT.BY в Следственном комитете.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Напомним, в воскресенье, 16 августа, во время мирной акции на площади Ленина люди сняли красно-зеленый флаг и вместо него подняли бело-красно-белый.

— По данным следствия, 16 августа неизвестные спустили с флагштока государственный флаг Республики Беларусь, обмотали вокруг шеста, а через некоторое время скрутили его и поместили возле ограждения Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Сейчас следователи устанавливают личности тех, кто это сделал — изучаются видеозаписи, изъятые с камер уличного видеонаблюдения, и допрашиваются свидетели, сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 370 УК (Надругательство над государственными символами).

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, в воскресенье, 16 августа, во время мирной акции на площади Ленина люди сняли красно-зеленый флаг и вместо него подняли бело-красно-белый.
 
Новости дня
Новости общества
 
МВД прокомментировало награждение сотрудников органов внутренних дел за безупречную службу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика