В Гомеле на площади сняли красно-зеленый флаг и подняли бело-красно-белый. СК завел дело

Источник материала: Tut.by

В отношении неизвестных, которые водрузили на площади в Гомеле бело-красно-белый флаг, возбуждено уголовное дело, сообщили TUT.BY в Следственном комитете.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Напомним, в воскресенье, 16 августа, во время мирной акции на площади Ленина люди сняли красно-зеленый флаг и вместо него подняли бело-красно-белый .

— По данным следствия, 16 августа неизвестные спустили с флагштока государственный флаг Республики Беларусь, обмотали вокруг шеста, а через некоторое время скрутили его и поместили возле ограждения Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Сейчас следователи устанавливают личности тех, кто это сделал — изучаются видеозаписи, изъятые с камер уличного видеонаблюдения, и допрашиваются свидетели, сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 370 УК (Надругательство над государственными символами).