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В районе лодочной станции горел 1 га сухой травы

18.08.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В районе лодочной станции горел 1 га сухой травы

17.08.2020 в 13:00 в МЧС от очевидца поступило сообщение, о загорании сухой растительности в районе лодочной станции в г. п. Глуск. К месту сообщения были направлены силы и средства Глусского РОЧС, для недопущения распространения горения на лесной массив.

По прибытии на место, стало понятно, горела сухая растительность на площади 1 га. В ходе проведения проверки и опроса очевидцев выяснилось, что наиболее вероятная причина возникновения загорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.


В районе лодочной станции горел 1 га сухой травы

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды с 24 по 30 августа температурный фон по большей части территории Республики Беларусь ожидается на 0,25—1°С выше нормы, а по остальной территории в пределах средних многолетних значений. В этот период осадки ожидаются по южной половине местами ниже нормы (1—4 мм), по северо-востоку профицит осадков (1—4 мм), а по остальной территории страны в пределах средних многолетних значений.

Росту количества пожаров травы и кустарников способствует как хозяйственная деятельность человека (в том числе палы травы, сжигание мусора, а в преддверии уборки урожая — это сжигание пожнивных остатков), так и увеличение интенсивности выездов населения для отдыха в выходные и праздничные дни, в результате чего, вследствие неосторожного обращения с огнем происходят серьезные пожары в экосистемах.

За нарушение требований пожарной безопасности Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность:

статья 15.29 «Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках»:

Часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин.

Часть 2. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин.

статья 15.58 «Разжигание костров в запрещенных местах»:

разжигание костров в запрещенных местах — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.

Уважаемые граждане соблюдайте правила пожарной безопасности! Отдыхайте безопасно, без вреда для себя и окружающих!

Глусский РОЧС

 

 

 
 
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17.08.2020 в 13:00 в МЧС от очевидца поступило сообщение, о загорании сухой растительности в районе лодочной станции в г. п. Глуск. К месту сообщения были направлены силы...
 
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