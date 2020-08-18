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МВД прокомментировало награждение сотрудников органов внутренних дел за безупречную службу

18.08.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

МВД прокомментировало награждение сотрудников органов внутренних дел за безупречную службу
Фото из архива

МВД прокомментировало награждение сотрудников органов внутренних дел медалью «За безупречную службу». Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

«Не выбирая выражений, некоторые Telegram-каналы и интернет-сайты попытались придать негативный окрас информации о награждении сотрудников органов внутренних дел медалью «За безупречную службу» I, II, и III степеней (указ №305). Спешим прокомментировать. Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет Министров еще в марте 2020 года. На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что медалью «За безупречную службу» награждаются лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 календарных лет соответственно. Согласно этому указу награждены сотрудники главного управления внутренних дел Мингорисполкома, управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов, территориальных органов внутренних дел, департаментов и учреждений образования МВД, военнослужащие внутренних войск МВД, проходящие службу (военную службу) в различных функциональных подразделениях (криминальная милиция, милиция общественной безопасности, юридические, кадровые, финансовые, тыловые, медицинские, а также профессорско-преподавательский состав).

БелТА

 
 
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Фото из архива МВД прокомментировало награждение сотрудников органов внутренних дел медалью «За безупречную службу». Такая информация опубликована в Telegram-канале...
 
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