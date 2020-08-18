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Главред "Звязды": я на рабочем месте - не знаю, откуда эти слухи
18.08.2020 15:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Главный редактор редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Звязда" Павел Сухоруков опроверг информацию о своем якобы увольнении, которая появилась накануне в некоторых СМИ, об этом он сообщил Sputnik.
"Я вообще не знаю, откуда взялась эта информация. Это фейк чистейшей воды. Я на рабочем месте в рабочем кабинете", - сказал Сухоруков.
Он отметил, что после появления данной информации ему стали звонить много разных СМИ.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сейчас, когда уже шквал звонков от разных СМИ, это уже перестает забавлять. Я не подавал никаких заявлений. Меня никто не заставял этого делать", - заявил главред "Звязды".
Он также отметил, что у него на данный момент нет "массовых заявлений на увольнение" от сотрудников.
"Сейчас время достаточно непростое. Сложно судить обо всех. На данный момент каких-то массовых заявлений на увольнение нет. Ротация кадров - процесс достаточно перманентный. Вот вчера у меня уволилась журналистка по разным причинам. Больше пока никто не написал заявление", - уточнил собеседник.
Сегодня в соцсетях появился
"Вчера моя "Звязда" сообщила руководству, что хочет честно освящать события в стране, такой себе бойкот", - написала корреспондент.
После этого, по ее словам, в редакцию приезжал министр информации и представитель Администрации президента.
"Сегодня утром двум заместителям редактора звонила Надежда Бельская из министерства информации (начальник информационно-аналитического управления Мининформа – Sputnik) и сообщила про увольнение главного редактора. Мы собрали коллектив и стали обсуждать свои требования или увольнение", - написала Котелович.
Однако вскоре, по ее словам, редактор сообщил сотрудникам, что он не уволен.
"Все меняется очень быстро. Коллектив все еще протестует против политики министерства информации и политики в стране в целом", - говорится в сообщении сотрудницы издания.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома,
Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа
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Главный редактор "Звязды" Павел Сухоруков опроверг информацию об увольнении и сообщил, что в коллективе нет массовых заявлений на увольнение.
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