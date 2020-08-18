Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Главный редактор редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Звязда" Павел Сухоруков опроверг информацию о своем якобы увольнении, которая появилась накануне в некоторых СМИ, об этом он сообщил Sputnik.

"Я вообще не знаю, откуда взялась эта информация. Это фейк чистейшей воды. Я на рабочем месте в рабочем кабинете", - сказал Сухоруков.

Он отметил, что после появления данной информации ему стали звонить много разных СМИ.

"Сейчас, когда уже шквал звонков от разных СМИ, это уже перестает забавлять. Я не подавал никаких заявлений. Меня никто не заставял этого делать", - заявил главред "Звязды".

Он также отметил, что у него на данный момент нет "массовых заявлений на увольнение" от сотрудников.

"Сейчас время достаточно непростое. Сложно судить обо всех. На данный момент каких-то массовых заявлений на увольнение нет. Ротация кадров - процесс достаточно перманентный. Вот вчера у меня уволилась журналистка по разным причинам. Больше пока никто не написал заявление", - уточнил собеседник.

Сегодня в соцсетях появился пост одной из сотрудниц "Звязды" Ирены Котелович. По ее словам, накануне коллектив сообщил руководству о требовании разносторонне освящать происходящие в стране события.

"Вчера моя "Звязда" сообщила руководству, что хочет честно освящать события в стране, такой себе бойкот", - написала корреспондент.

После этого, по ее словам, в редакцию приезжал министр информации и представитель Администрации президента.

"Сегодня утром двум заместителям редактора звонила Надежда Бельская из министерства информации (начальник информационно-аналитического управления Мининформа – Sputnik) и сообщила про увольнение главного редактора. Мы собрали коллектив и стали обсуждать свои требования или увольнение", - написала Котелович.

Однако вскоре, по ее словам, редактор сообщил сотрудникам, что он не уволен.

"Все меняется очень быстро. Коллектив все еще протестует против политики министерства информации и политики в стране в целом", - говорится в сообщении сотрудницы издания.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко , за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек , в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, двое погибли.

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