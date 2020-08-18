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Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий

18.08.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий
Фото из архива

Министерство образования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

«В последнее время в сети Telegram регулярно публикуются агрессивные выпады в адрес белорусских учителей. В чатах размещаются их личные данные, а также призывы рассылать угрозы. Кроме того, сформированы региональные чаты, направленные против работников образования, в которых состоят активисты протестного движения. Тем самым углубляются и комбинируются формы психологического давления, травлю пытаются перенести на места, организовать и спровоцировать территориально», — говорится в сообщении.

В Минобразования отметили, что все эти действия имеют очевидную цель — срывать и блокировать подготовку к учебному процессу. «Тем не менее белорусские учителя честно, добросовестно и достойно выполняют свой профессиональный долг. Мы призываем не превращать учебные заведения в площадку политических баталий, а тем более вовлекать детей в эти процессы», — добавили в ведомстве.

БелТА

 
 
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Фото из архива Министерство образования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий. Такая информация размещена в Telegram-канале
 
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