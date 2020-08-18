Протесты в Гродно: о чем говорили на площади депутаты и народ

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 18 авг – Sputnik, Инна Гришук. Девятый день протестов в Гродно запомнился выступлением перед многотысячной площадью гродненских депутатов, которые пришли, чтобы ответить на выдвинутые от имени города требования. Как общались на площади депутаты и народ, в репортаже Sputnik.

Руководство уговаривало не бастовать

В понедельник утром протестные настроения и намерение присоединиться к забастовке или ее продолжать появилось еще у большего количества работников государственных организаций и предприятий. Свои обращения, в которых говорилось, что работники не согласны с результатами голосования и выборов опубликовали сотрудники Гродноводаканала, "Радио Гродно", принадлежащего государственному телевидению.

© Sputnik / Инна Гришук Около тысячи строителей ОАО "Гродножилстрой" вышли на митинг

В уже заявивших о забастовке коллективах проходили массовые собрания.

Корреспондент Sputnik побывала на одном из них. В понедельник днем у главного административного здания собралось около тысячи строителей ОАО "Гродножилстрой", к ним вышло руководство предприятия и зампред облисполкома. Зампред гродненского облисполкома сказал строителям, что они единственные, кто бастует и не работает в стране. На это к микрофону вышел представитель частной строительной фирмы и опроверг его слова.

"За рабочими сейчас сила. Только если они не сдадутся, только тогда мы сможем чего-то добиться", – сказал он.

© Sputnik / Инна Гришук Руководство "Гродножилстроя" пыталось призвать собравшихся к благоразумию

Директор предприятия Олег Ушкевич стал приводить другие аргументы, объясняя, что из-за забастовки люди не смогут получить зарплату, а само предприятие разорится и будет куплено за бесценок.

"Призываю к благоразумию. За четыре дня мы потеряли четыре миллиона рублей. А что будет дальше? Нам предъявят претензии поставщики, покупатели квартир. Сегодня наше предприятие оценивается дорого, но если будем бастовать, что будет? Худший вариант – придут ребята, быстрее всего с востока, или "зеленые человечки", и купят его за миллион, или дешевле", – доносил мысль Ушкевич, а в ответ слышал голоса: "Это запугивание, зомбирование людей, не надо лить воду".

"Чем раньше вы примете сторону людей и донесете наши требования наверх, тем быстрее начнет работать предприятие. Вы сами это организовали, и вам за это отвечать", – говорили бастующие строители.

© Sputnik / Инна Гришук На площадь пришли работники водоканала

Протестует все больше рабочих

Ставший уже традиционным вечерний митинг в центре Гродно в понедельник вечером снова собрал полную площадь людей. Пришло не менее 15 тысяч человек. Вечером выяснилось, что в этот день митинг был признан законным мероприятием, а площадь Ленина город утвердил как место для массовых собраний горожан. Прямую трансляцию с протестной акции вело государственное городское телевидение.

Среди митингующих стало заметно больше рабочих и сотрудников государственных предприятий. Это химический гигант "Гродно Азот" и входящий в его состав завод "Химволокно", бастующие с прошлой недели строители "Гродножилстрой" и "Гроднопромстрой", работники частных фирм.

© Sputnik / Инна Гришук Самой многочисленной была делегация "Гродно Азот"

Из государственных предприятий на площади видели работников Гродноводоканала, ведущих государственного "Радио Гродно", ТЭЦ-2. Многие стали себя обозначать на площади – рабочие шли в спецовках и майках с надписями предприятия, несли таблички и растяжки с названиями своих организаций, транспаранты с лозунгами и бело-красно-белые влаги. На акцию протеста приходили целыми рабочими коллективами, пешком шагая через весь город.

Часть требований выполнили, главные – нет

Вечером на площадь пришли депутаты Национального собрания, а также областного и городского совета. В требовании города также говорилось, что вечером понедельника должен присутствовать на площади председатель горисполкома, но один из депутатов сказал, что он приболел. Депутатам предложили ответить на требования горожан.

© Sputnik / Инна Гришук К собравшимся вышли депутаты Национального собрания, а также областного и городского совета

"Сегодня мы не хотим слушать то, что слушали каждый день. Нас интересуют ответы на конкретные вопросы", – сказал ведущий и отметил, что будет зачитывать вопрос, а на ответ каждому депутату даваться ровно три минуты. Он зачитал первое и главное требование горожан о незамедлительно отставке действующего президента.

Депутат областного совета депутатов Игорь Жук в ответ на это сказал, что он за мир, и стал перечислять пункты требований, которые уже выполнены. О том, что площадь Ленина в Гродно узаконили для мирных собраний и обеспечили микрофонами и техникой, что решили создать общественный совет согласия и что-то еще.

© Sputnik / Инна Гришук Собравшиеся выказывали поддержку бастующим рабочим

Другие депутаты также призывали к миру, диалогу, рассказывали, что они сами из народа, говорили, что отправят требования горожан правительству и в ЦИК. Их речь постоянно прерывалась неодобрительным гулом митингующих. На главные вопросы, которые касались смены власти и отношения к итогам выборов, депутаты не ответили.

Задержанный ОМОНом показал синяки от побоев

Ближе к концу митинга к микрофону вышел Алексей Абрамов, который был задержан в центре Гродно вечером 11 августа и был освобожден из СИЗО во время митинга. Мужчина рассказал, что он программист из Санкт-Петербурга, в Гродно приехал как турист, был схвачен, так как на нем была белорусская вышиванка.

© Sputnik / Инна Гришук Программист из Санкт-Петербурга Алексей Абрамов был задержан в центре Гродно вечером 11 августа - на нем была вышиванка

Мужчина говорил о побоях и издевательствах со стороны силовиков. Чтобы подтвердить свои снял разорванную при допросах вышиванку и показал большие синяки на теле. После этого рассказа из толпы выбежал мужчина пенсионного возраста и бросил форменный милицейский пиджак.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко , за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек , в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, двое погибли .