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Протесты в Гродно: о чем говорили на площади депутаты и народ
18.08.2020 15:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 18 авг – Sputnik, Инна Гришук. Девятый день протестов в Гродно запомнился выступлением перед многотысячной площадью гродненских депутатов, которые пришли, чтобы ответить на выдвинутые от имени города требования. Как общались на площади депутаты и народ, в репортаже Sputnik.
Руководство уговаривало не бастовать
В понедельник утром протестные настроения и намерение присоединиться к забастовке или ее продолжать появилось еще у большего количества работников государственных организаций и предприятий. Свои обращения, в которых говорилось, что работники не согласны с результатами голосования и выборов опубликовали сотрудники Гродноводаканала, "Радио Гродно", принадлежащего государственному телевидению.
© Sputnik / Инна Гришук
Около тысячи строителей ОАО "Гродножилстрой" вышли на митинг
В уже заявивших о забастовке коллективах проходили массовые собрания.
Корреспондент Sputnik побывала на одном из них. В понедельник днем у главного административного здания собралось около тысячи строителей ОАО "Гродножилстрой", к ним вышло руководство предприятия и зампред облисполкома. Зампред гродненского облисполкома сказал строителям, что они единственные, кто бастует и не работает в стране. На это к микрофону вышел представитель частной строительной фирмы и опроверг его слова.
"За рабочими сейчас сила. Только если они не сдадутся, только тогда мы сможем чего-то добиться", – сказал он.
© Sputnik / Инна Гришук
Руководство "Гродножилстроя" пыталось призвать собравшихся к благоразумию
Директор предприятия Олег Ушкевич стал приводить другие аргументы, объясняя, что из-за забастовки люди не смогут получить зарплату, а само предприятие разорится и будет куплено за бесценок.
"Призываю к благоразумию. За четыре дня мы потеряли четыре миллиона рублей. А что будет дальше? Нам предъявят претензии поставщики, покупатели квартир. Сегодня наше предприятие оценивается дорого, но если будем бастовать, что будет? Худший вариант – придут ребята, быстрее всего с востока, или "зеленые человечки", и купят его за миллион, или дешевле", – доносил мысль Ушкевич, а в ответ слышал голоса: "Это запугивание, зомбирование людей, не надо лить воду".
"Чем раньше вы примете сторону людей и донесете наши требования наверх, тем быстрее начнет работать предприятие. Вы сами это организовали, и вам за это отвечать", – говорили бастующие строители.
© Sputnik / Инна Гришук
На площадь пришли работники водоканала
Протестует все больше рабочих
Ставший уже традиционным вечерний митинг в центре Гродно в понедельник вечером снова собрал полную площадь людей. Пришло не менее 15 тысяч человек. Вечером выяснилось, что в этот день митинг был признан законным мероприятием, а площадь Ленина город утвердил как место для массовых собраний горожан. Прямую трансляцию с протестной акции вело государственное городское телевидение.
Среди митингующих стало заметно больше рабочих и сотрудников государственных предприятий. Это химический гигант "Гродно Азот" и входящий в его состав завод "Химволокно", бастующие с прошлой недели строители "Гродножилстрой" и "Гроднопромстрой", работники частных фирм.
© Sputnik / Инна Гришук
Самой многочисленной была делегация "Гродно Азот"
Из государственных предприятий на площади видели работников Гродноводоканала, ведущих государственного "Радио Гродно", ТЭЦ-2. Многие стали себя обозначать на площади – рабочие шли в спецовках и майках с надписями предприятия, несли таблички и растяжки с названиями своих организаций, транспаранты с лозунгами и бело-красно-белые влаги. На акцию протеста приходили целыми рабочими коллективами, пешком шагая через весь город.
Часть требований выполнили, главные – нет
Вечером на площадь пришли депутаты Национального собрания, а также областного и городского совета. В требовании города также говорилось, что вечером понедельника должен присутствовать на площади председатель горисполкома, но один из депутатов сказал, что он приболел. Депутатам предложили ответить на требования горожан.
© Sputnik / Инна Гришук
К собравшимся вышли депутаты Национального собрания, а также областного и городского совета
"Сегодня мы не хотим слушать то, что слушали каждый день. Нас интересуют ответы на конкретные вопросы", – сказал ведущий и отметил, что будет зачитывать вопрос, а на ответ каждому депутату даваться ровно три минуты. Он зачитал первое и главное требование горожан о незамедлительно отставке действующего президента.
Депутат областного совета депутатов Игорь Жук в ответ на это сказал, что он за мир, и стал перечислять пункты требований, которые уже выполнены. О том, что площадь Ленина в Гродно узаконили для мирных собраний и обеспечили микрофонами и техникой, что решили создать общественный совет согласия и что-то еще.
© Sputnik / Инна Гришук
Собравшиеся выказывали поддержку бастующим рабочим
Другие депутаты также призывали к миру, диалогу, рассказывали, что они сами из народа, говорили, что отправят требования горожан правительству и в ЦИК. Их речь постоянно прерывалась неодобрительным гулом митингующих. На главные вопросы, которые касались смены власти и отношения к итогам выборов, депутаты не ответили.
Задержанный ОМОНом показал синяки от побоев
Ближе к концу митинга к микрофону вышел Алексей Абрамов, который был задержан в центре Гродно вечером 11 августа и был освобожден из СИЗО во время митинга. Мужчина рассказал, что он программист из Санкт-Петербурга, в Гродно приехал как турист, был схвачен, так как на нем была белорусская вышиванка.
© Sputnik / Инна Гришук
Программист из Санкт-Петербурга Алексей Абрамов был задержан в центре Гродно вечером 11 августа - на нем была вышиванка
Мужчина говорил о побоях и издевательствах со стороны силовиков. Чтобы подтвердить свои снял разорванную при допросах вышиванку и показал большие синяки на теле. После этого рассказа из толпы выбежал мужчина пенсионного возраста и бросил форменный милицейский пиджак.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома,
Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа
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Гродненские депутаты согласились выйти на площадь к митингующим, а чтобы они отвечали кратко и конкретно, каждому дали по три минуты на ответ.
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