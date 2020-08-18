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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инклюзивный пляж откроют на водохранилище Дрозды Для людей с ограниченными возможностями планируют благоустроить пляж № 2. От автомобильной парковки, размещенной возле пляжа, к берегу планируют проложить...

Для людей с ограниченными возможностями планируют благоустроить пляж № 2. От автомобильной парковки, размещенной возле пляжа, к берегу планируют проложить дорожку для передвижения на инвалидных колясках, установить специальные беседки и кабинку для переодевания. Подобный инклюзивный пляж в этом году появился на Минском море. На пляже № 9 положили деревянный настил, по которому можно доехать к понтону на воде. Установили также комплект мебели, биотуалет и раздевалку для людей с инвалидностью.