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«Хотелось отключиться - но обливали водой и били». Лидчанин - о том, как их избивали на мойке местного РОВД

18.08.2020 15:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28-летний лидский фотограф Ярослав Веселович был задержан 11 августа на парковке около Замка. Он возвращался с мирной акции протеста, которая проходила в центре города. То, что произошло дальше, Ярославу вспоминать трудно. Говорит, бить начали уже в бусике, продолжили — на территории так называемой «мойки» — гаража Лидского РОВД. Об избиениях на этой мойке также говорил, напомним, и подполковник милиции, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач.


Фото: из личного архива

Ярослав говорит, что вечером 11 августа в Лиде все было мирно и тихо. Люди постояли около Дома торговли и начали расходиться. Ярослав вместе с друзьями тоже ушел.

 — Нас забрали на стоянке около здания налоговой недалеко от Замка. Задерживали сотрудники ГАИ, потом передали другим. Работало четыре человека: двое забрасывали внутрь, двое принимали в бусе. Машина была темного цвета. Это все, что я о ней помню. Моего друга задерживали с криками: «Стой, с*ка, стрелять буду». Я попробовал убежать, но не ушел. Говорю сотрудникам ГАИ: «Спокойно, спокойно!». Ну, меня и передали в бус. Там затянули руки строительной стяжкой и начали бить, как только закрылись двери машины. Били руками, ногами, топтались по спине, ногам и рукам. Уже в машине отобрали телефоны и требовали пароли к ним.


Фото: из личного архива

Привезли на мойку. Там было уже около 40 человек. Людей все привозили и привозили. Новых избивали очень жестоко, а потом переключались на тех, кто там был раньше. Нас били дубинками по ногам, ягодицам, в положении лежа, сидя, стоя. Потом мы лежали лицом в пол. Если кто-то шевелился, то его били, кто-то стонал — тоже били. Наступали на голые ступни — сотрудники были в берцах и полной амуниции. Были и унижения: называли с*ми, п*расами. Меня из-за серьги в ухе — «дырявым». Моего друга Сергея тянули за ухо. Тыкали дубинками в район ануса, смеялись и имитировали звуки сексуального характера. Говорили, что они «заработали на отпуск, а мы будем в тюрьме». Говорили все это не таким литературным языком, конечно, — вспоминает Ярослав.
«Готовили к войне против своего народа». Действующий подполковник милиции — о выборах и избиениях

Ярослав говорит, что в издевательствах участвовали омоновцы и местные милиционеры. Кто точно — молодой человек не знает, но он уже снял побои и готовит заявление в СК.

 — Нас почему-то постоянно спрашивали о «полученных деньгах за участие в митинге», смеялись над моим телефоном. Типа, что я на айфон не заработал. Мне и еще двум парням нанесли на одежду какие-то метки баллончиком: желтого и красного цвета. Затылок покрасили в белый цвет. Что-то наносили краской и на лицо — по-моему, кресты, когда я смог увидеть себя в зеркало, остались только редкие следы краски. Я в какой-то момент был в достаточно плохом состоянии — у меня проблемы с сердцем. Начал терять сознание и попробовал сказать, объяснить, что мне плохо — но меня снова начали бить. По-настоящему очень хотелось потерять сознание, чтобы просто не видеть, не чувствовать, отключиться — но нас между битьем обливали холодной водой. Помню, людей поднимали на ноги, выстраивали в два ряда и били коленями в живот.


Фото: из личного архива

12 августа Ярослава перевели в ИВС, где он был до минувшей пятницы — а потом выпустили.

— Я уже снял побои и сейчас занимаюсь оформлением документов в правоохранительные органы. Я хочу и даже требую, чтобы те люди, которые все это делали, отвечали в суде за свои действия, — говорит Ярослав.

У TUT.BY есть свидетельства и других пострадавших от действий силовиков в Лиде. Их истории мы, возможно, расскажем позже.

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28-летний лидский фотограф Ярослав Веселович был задержан 11 августа на парковке около замка. Он возвращался с мирной акции протеста, которая проходила в центре...
 
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