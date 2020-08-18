«Выборы ни при чем». Самый «инстаграмный» минский чиновник высказался в соцсетях о забастовке

Источник материала: Tut.by

Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко — один из самых активных в соцсетях белорусских чиновников. Сегодня на своих страницах он высказался о забастовках. По его мнению, к остановке производства призывают провокаторы, которые «просто желают уничтожить ваши предприятия», чиновник убежден, что все их посты проплачены.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Юрий Трущенко занимает должность заместителя председателя Мингорисполкома с марта 2020 года, курирует экономику столицы. До этого он был главой Советского района. 18 августа на своих личных страницах в фейсбуке и инстаграме Трущенко высказался о забастовках.

По мнению Трущенко, к забастовке на госпредприятиях призывают «провокаторы», которые «просто желают уничтожить ваши предприятия». Чиновник уверен, что они лишат людей рабочих мест и зарплаты и пойдут «дальше строчить свои проплаченные посты и блоги, а кто будет кормить ваших детей?». Выборы, как считает чиновник, тут ни при чем.

В комментариях в инстаграме с помощью эмоджи «аплодисменты» Трущенко поддержал бывший председатель Мингорисполкома, а ныне — директор «Мотовелозавода» Николай Ладутько.

Но большинство обычных людей в комментариях не разделяют мнение чиновника. Кто-то пишет «Отписка», кто-то рассказывает свои истории избиения ОМОНом, кто-то объясняет, что забастовка — это меньшее зло, в отличие от уличных боев и баррикад. Трущенко в ответ на подобные комментарии просит не путать экономику с политикой.

В фейсбуке пост чиновника также нашел поддержку лишь у единиц.