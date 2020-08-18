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«Выборы ни при чем». Самый «инстаграмный» минский чиновник высказался в соцсетях о забастовке

18.08.2020 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко — один из самых активных в соцсетях белорусских чиновников. Сегодня на своих страницах он высказался о забастовках. По его мнению, к остановке производства призывают провокаторы, которые «просто желают уничтожить ваши предприятия», чиновник убежден, что все их посты проплачены.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Юрий Трущенко занимает должность заместителя председателя Мингорисполкома с марта 2020 года, курирует экономику столицы. До этого он был главой Советского района. 18 августа на своих личных страницах в фейсбуке и инстаграме Трущенко высказался о забастовках.

По мнению Трущенко, к забастовке на госпредприятиях призывают «провокаторы», которые «просто желают уничтожить ваши предприятия». Чиновник уверен, что они лишат людей рабочих мест и зарплаты и пойдут «дальше строчить свои проплаченные посты и блоги, а кто будет кормить ваших детей?». Выборы, как считает чиновник, тут ни при чем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скажи «НЕТ ЗАБАСТОВКЕ!» ⠀ Результаты выборов тут не при чем! ⠀ Частные белорусские заводы и предприятия НЕ БАСТУЮТ! ⠀ Провокаторы, призывающие к забастовке на ведущих государственных заводах Республики Беларусь, просто желают уничтожить ВАШИ предприятия. ⠀ Рабочие, не поддерживайте провокаторов, которые лишат вас работы и средств к существованию. Они пойдут и дальше строчить свои проплаченные посты и блоги, а кто будет кормить ваших детей? ⠀ Еще раз: результаты выборов тут просто ширма для уничтожения белорусской продукции и экономики. ⠀ Вы же отлично знаете что производите и куда идет ваша продукция. ⠀ ------ ⠀ #Беларусь #РеспубликаБеларусь #Минск #Столица #исполком #МинскийГорисполком #Мингорисполком #Заместитель #ЗаместительПредседателя #Работа #Экономика #Доходы #рабочий #рабочие #Финансы #завод #Предприятие #Фабрика #Деньги #зарплата #belarus #minsk #нетЗабастовке #НеБойся #забастовка #безДенег #нищета #транспорт #производство #НетДенег

Публикация от Юрий Трущенко (@youri.troushchenko) 17 Авг 2020 в 9:39 PDT

В комментариях в инстаграме с помощью эмоджи «аплодисменты» Трущенко поддержал бывший председатель Мингорисполкома, а ныне — директор «Мотовелозавода» Николай Ладутько.

Но большинство обычных людей в комментариях не разделяют мнение чиновника. Кто-то пишет «Отписка», кто-то рассказывает свои истории избиения ОМОНом, кто-то объясняет, что забастовка — это меньшее зло, в отличие от уличных боев и баррикад. Трущенко в ответ на подобные комментарии просит не путать экономику с политикой.

В фейсбуке пост чиновника также нашел поддержку лишь у единиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Трущенко курирует экономику столицы. Он считает, что необходимо остановить забастовку и уверен, что к ним призывают «провокаторы», которые «пойдут и дальше...
 
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