«Кто против реальных результатов? Исполком». После выборов комиссия решала, какой протокол вывесить

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY прислали видео о том, что происходило вечером 9 августа за закрытыми дверями в средней школе № 203. Пока избиратели ждали до ночи результаты голосования, комиссии участков № 44 и № 45 голосовали, какой протокол показать людям.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Все, успокойтесь! Сейчас решим вопрос, — говорит мужской голос.

— А завтра как мы будем жить? — эмоционально спрашивает женщина.

— Поэтому давайте вывешивать протокол.

— Запускать представителей, наш [протокол] готов.

(…)

— Давайте, принимайте решение, председатели. За вами люди стоят. (…) А что вы думали? Мы не люди?

— На самом деле. Вы в окно смотрели? Это же не шутки, — отмечает кто-то за кадром, речь, видимо, о тех избирателях, которые ожидали на улице результаты протокола.

— Это сегодня здесь, в районе, который нас не знает. Это не наш район.

— Мне здесь жить, — говорит один из членов комиссии.

— Ребята, давайте голосовать, если есть разбежка у нас в голосах.

— Разбежка очень большая у нас, — отмечает кто-то.

— Ничего страшного. Мы считать умеем.

(…)

— У нас тоже два протокола. Но нас не выпустят с обычным протоколом.

— Хотите бояться? Ради чего? У нас дети, внуки.

(…)

— Я хочу идти отсюда, как пришел сюда. А так я буду год ходить, по кустам прятаться.

— Адреса всех известны, — добавляет один из членов комиссии.

(…)

— Скажите, пожалуйста, вы за какое решение?

— Здесь показать реальные голоса, а в исполком сдать то, что они попросили. Мы живые люди, у нас семьи дома. Эти хотят своих голосов, те хотят своих.

— Все мы понимаем, какая реальная позиция.

— Почему мы к вам пришли? Давайте этим людям показываем те голоса, которые они хотят.

— А дальше пусть власть решает, что с этим делать.

— Власть не может обеспечить нам защиту. Это реально.

— Так вот именно. Что они прислали пять спецназовцев? Ну и что? Пять спецназовцев на защиту 35 человек?

— За что голосуем? — перебивает дискуссию женщина.

— За реальные результаты. Да?

Далее избирательные комиссии голосуют.

— Кто против реальных результатов?

— Исполком.

В итоге один человек воздержался, остальные подняли руку «за».

«Комиссия стала возмущаться, говорила, нельзя вывешивать такой лживый протокол»

С TUT.BY на условиях анонимности согласился пообщаться один из членов избирательной комиссии участка № 44, который располагался в СШ № 203 Минска. Голоса на выборах он считает не в первый раз:

— Я искренне надеялся на честные выборы, был готов к «вбросам», как это было в прошлые годы, но такого беспредельного нарушения Избирательного кодекса еще ни разу не было.

По словам нашего собеседника, во время досрочного голосования вывешивался правдивый протокол, в нем была отражена реальная явка избирателей с 4 по 8 августа — 150 человек.

Вот этот протокол комиссия вывесила на участке, но член комиссии допускает, что в территориальную комиссию отправили другие данные

— А утром 9 августа там уже было 758 человек! Чтобы вы понимали: общее количество зарегистрированных избирателей на нашем участке — 1878, — приводит цифры член избирательной комиссии.

Он показывает итоговый протокол. Тот, который ближе к ночи появился на двери школы: Светлана Тихановская — 597 голосов, Александр Лукашенко — 292, Анна Канопацкая — 54, Сергей Черчень — 37, Андрей Дмитриев — 33.

— Голоса мы посчитали, но в протокол внесли данные, не соответствующие действительности, потому что с учетом колоссального вброса явка получилась бы 130−150%, — так комментирует итоговый протокол член избирательной комиссии. — В протоколе, который мы разместили, правдиво только то, что победила Тихановская. Когда открыли урну для досрочного голосования, там 99% голосов было за Лукашенко, а вот по бюллетеням из основной урны — ситуация была другой. За Лукашенко с натяжкой 10%, за Тихановскую — 85%. Остальные набрали незначительно.

Как утверждает член избирательной комиссии, в первоначальный протокол были внесены другие цифры: 80% голосов за Лукашенко, 10% — за Тихановскую.

— Комиссия стала возмущаться, говорила, нельзя вывешивать такой лживый протокол. И для того, чтобы заручиться поддержкой другой комиссии c участка № 45 и не подставить ее, было решено проголосовать двумя коллективами — за оглашение реальной победы Тихановской, — продолжает рассказывать наш собеседник.

Если традиционно во время выбора на участках дежурит милиция, то ОМОН в этом году появился впервые. Член избирательной комиссии объясняет, почему это произошло:

— Сначала в школе дежурили три сотрудника милиции. Когда количество людей на улице, после закрытия участка, стало увеличиваться, в школу прибыло еще два сотрудника, в экипировке, с автоматами. Потом приехали еще 5 сотрудников ОМОНа, заявили, что эвакуируют только председателей, секретарей, бюллетени и остальные документы, а нам посоветовали не падать духом и ждать прибытия ОМОН в большем количестве. Когда вывесили протоколы с победой Тихановской, вся толпа скандировала: «Молодцы! Спасибо!». Поэтому мы спокойно покинули здание школы.

За комментарием TUT.BY обратился в администрацию Первомайского района Минска, нас направили в территориальную избирательную комиссию, а позже сообщили: с прошлой недели она прекратила свое существование и посоветовали обратиться в аналогичную комиссию, но уже городскую.

На том конце провода ответили: «Уже тут никого нет из избирательной комиссии, пустой кабинет».