|
«Кто против реальных результатов? Исполком». После выборов комиссия решала, какой протокол вывесить
18.08.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY прислали видео о том, что происходило вечером 9 августа за закрытыми дверями в средней школе № 203. Пока избиратели ждали до ночи результаты голосования, комиссии участков № 44 и № 45 голосовали, какой протокол показать людям.
«Все, успокойтесь! Сейчас решим вопрос, — говорит мужской голос.
— А завтра как мы будем жить? — эмоционально спрашивает женщина.
— Поэтому давайте вывешивать протокол.
— Запускать представителей, наш [протокол] готов.
(…)
— Давайте, принимайте решение, председатели. За вами люди стоят. (…) А что вы думали? Мы не люди?
— На самом деле. Вы в окно смотрели? Это же не шутки, — отмечает кто-то за кадром, речь, видимо, о тех избирателях, которые ожидали на улице результаты протокола.
— Это сегодня здесь, в районе, который нас не знает. Это не наш район.
— Мне здесь жить, — говорит один из членов комиссии.
— Ребята, давайте голосовать, если есть разбежка у нас в голосах.
— Разбежка очень большая у нас, — отмечает кто-то.
— Ничего страшного. Мы считать умеем.
(…)
— У нас тоже два протокола. Но нас не выпустят с обычным протоколом.
— Хотите бояться? Ради чего? У нас дети, внуки.
(…)
— Я хочу идти отсюда, как пришел сюда. А так я буду год ходить, по кустам прятаться.
— Адреса всех известны, — добавляет один из членов комиссии.
(…)
— Скажите, пожалуйста, вы за какое решение?
— Здесь показать реальные голоса, а в исполком сдать то, что они попросили. Мы живые люди, у нас семьи дома. Эти хотят своих голосов, те хотят своих.
— Все мы понимаем, какая реальная позиция.
— Почему мы к вам пришли? Давайте этим людям показываем те голоса, которые они хотят.
— А дальше пусть власть решает, что с этим делать.
— Власть не может обеспечить нам защиту. Это реально.
— Так вот именно. Что они прислали пять спецназовцев? Ну и что? Пять спецназовцев на защиту 35 человек?
— За что голосуем? — перебивает дискуссию женщина.
— За реальные результаты. Да?
Далее избирательные комиссии голосуют.
— Кто против реальных результатов?
— Исполком.
В итоге один человек воздержался, остальные подняли руку «за».
«Комиссия стала возмущаться, говорила, нельзя вывешивать такой лживый протокол»
С TUT.BY на условиях анонимности согласился пообщаться один из членов избирательной комиссии участка № 44, который располагался в СШ № 203 Минска. Голоса на выборах он считает не в первый раз:
— Я искренне надеялся на честные выборы, был готов к «вбросам», как это было в прошлые годы, но такого беспредельного нарушения Избирательного кодекса еще ни разу не было.
По словам нашего собеседника, во время досрочного голосования вывешивался правдивый протокол, в нем была отражена реальная явка избирателей с 4 по 8 августа — 150 человек.
— А утром 9 августа там уже было 758 человек! Чтобы вы понимали: общее количество зарегистрированных избирателей на нашем участке — 1878, — приводит цифры член избирательной комиссии.
Он показывает итоговый протокол. Тот, который ближе к ночи появился на двери школы: Светлана Тихановская — 597 голосов, Александр Лукашенко — 292, Анна Канопацкая — 54, Сергей Черчень — 37, Андрей Дмитриев — 33.
— Голоса мы посчитали, но в протокол внесли данные, не соответствующие действительности, потому что с учетом колоссального вброса явка получилась бы 130−150%, — так комментирует итоговый протокол член избирательной комиссии. — В протоколе, который мы разместили, правдиво только то, что победила Тихановская. Когда открыли урну для досрочного голосования, там 99% голосов было за Лукашенко, а вот по бюллетеням из основной урны — ситуация была другой. За Лукашенко с натяжкой 10%, за Тихановскую — 85%. Остальные набрали незначительно.
Как утверждает член избирательной комиссии, в первоначальный протокол были внесены другие цифры: 80% голосов за Лукашенко, 10% — за Тихановскую.
— Комиссия стала возмущаться, говорила, нельзя вывешивать такой лживый протокол. И для того, чтобы заручиться поддержкой другой комиссии c участка № 45 и не подставить ее, было решено проголосовать двумя коллективами — за оглашение реальной победы Тихановской, — продолжает рассказывать наш собеседник.
Если традиционно во время выбора на участках дежурит милиция, то ОМОН в этом году появился впервые. Член избирательной комиссии объясняет, почему это произошло:
— Сначала в школе дежурили три сотрудника милиции. Когда количество людей на улице, после закрытия участка, стало увеличиваться, в школу прибыло еще два сотрудника, в экипировке, с автоматами. Потом приехали еще 5 сотрудников ОМОНа, заявили, что эвакуируют только председателей, секретарей, бюллетени и остальные документы, а нам посоветовали не падать духом и ждать прибытия ОМОН в большем количестве. Когда вывесили протоколы с победой Тихановской, вся толпа скандировала: «Молодцы! Спасибо!». Поэтому мы спокойно покинули здание школы.
За комментарием TUT.BY обратился в администрацию Первомайского района Минска, нас направили в территориальную избирательную комиссию, а позже сообщили: с прошлой недели она прекратила свое существование и посоветовали обратиться в аналогичную комиссию, но уже городскую.
На том конце провода ответили: «Уже тут никого нет из избирательной комиссии, пустой кабинет».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию TUT.BY прислали видео о том, что происходило вечером 9 августа за закрытыми дверями в средней школе № 203. Пока избиратели ждали до ночи результаты...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)