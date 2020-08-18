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Мэр Могилева разрешил сегодня альтернативные шествие и митинг - но подальше от того, что за Лукашенко

18.08.2020 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 18 августа, пройдут два митинга. Первый — за Александра Лукашенко на площади Ленина около здания облисполкома, где в 17.00 чиновники «собирают трудовые коллективы». Второй, альтернативный, разрешил провести глава города Владимир Цумарев.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, сегодня, 18 августа, в 17.00 на площади Ленина чиновники будут выступать перед собравшимися в поддержку Александра Лукашенко. Приедут на площадь люди со всей области. По информации TUT.BY, не все придут туда добровольно: работники организаций сообщают о том, что их заставляют ехать и угрожают увольнением за отказ.

В это же время в Могилеве пройдет официально разрешенный председателем Могилевского горисполкома альтернативный митинг. Доверенное лицо Светланы Тихановской Владимир Шанцев рассказал TUT.BY, что сегодня утром Цумарев позвонил ему и пригласил на разговор без свидетелей. Однако с Цумаревым был главный прокурор города Дмитрий Ленчевский.

В течение получасовой беседы Цумарев и Шанцев пришли к тому, что альтернативный митинг сегодня в любом случае состоится, но глава города попросил организовать его подальше от площади Ленина — «чтобы не сталкивать людей лбами». Шанцев предложил площадь Славы, но Цумарев посчитал, что это все же слишком близко, и предложил площадку у Ледового дворца.

— Так что нам сегодня разрешили провести митинг у Ледового дворца. Я сказал, что собираться люди все равно будут в 17.00 около горисполкома, поэтому Цумарев разрешил и шествие от горисполкома к Ледовому, — пояснил TUT.BY Владимир Шанцев.

Напомним, уже вторую неделю после выборов президента Беларуси, которые прошли 9 августа, белорусы выходят на улицы с заявлениями о фальсификации результатов выборов, требованиями прекратить насилие силовиков по отношению к людям, а также требованием отставки Александра Лукашенко. 16 августа по этому поводу в Могилеве прошел Всебелорусский марш.

 
Теги: Могилев
 
 
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На площади Ленина в 17.00 чиновники собирают «трудовые коллективы». Добровольно.
 
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