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АЧС никуда не исчезла

18.08.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Первые упоминания о таком заболевании, как африканская чума свиней, на страницах нашей районной газеты находим еще в 2013 году. С тех пор информация об АЧС печаталась с той или иной периодичностью — в зависимости от складывающейся ситуации. Сейчас она вновь к этому располагает. Люди активно посещают леса, говорит и. о. директора Глусской райветстанции Константин Голуб, ходят за грибами, ягодами, приносят всё это домой, перебирают, отходы выбрасывают. И проблема в том, что с этими остатками, с тем, что остается на одежде и обуви, домой можно занести вирус АЧС. Ведь болезнь никуда не исчезла и дикие кабаны по-прежнему являются ее источниками и переносчиками, объясняет ветеринарный врач и напоминает, что вакцины и лекарства от африканской чумы свиней до сих пор не изобрели, поэтому главным способом не допустить заболевания по-прежнему остается выполнение мер предосторожности.

Что такое АЧС

Африканская чума свиней — особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, она быстро распространяется, характеризуется высокой степенью смертности зараженных животных, несет высокий экономический ущерб. Ветеринарных препаратов для профилактики и лечения свиней от этой болезни нет. Вирус АЧС устойчив к физическому и химическому воздействию: в трупах свиней сохраняется до 10 недель, в навозе — до 5 месяцев,  в почве — от 4 до 5 месяцев, а в замороженном мясе и копченой колбасе — до 4 месяцев. Для здоровья людей АЧС не представляет опасности.

Источник болезни

Источник АЧС — больные свиньи, выделяющие вирус с мочой, калом, истечениями из носа и другими выделениями. Здоровым животным заболевание передается через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь, кости, шкуры и другое). Инфицирование возможно и через органы дыхания, поврежденную кожу и укусы зараженных клещей-переносчиков (в их организме вирус АЧС сохраняется многие годы). Также вирус могут распространять люди, домашние и дикие животные, насекомые, грызуны, которые находились на инфицированных территориях. Наибольшую же угрозу возникновения и распространения инфекции АЧС несут дикие кабаны.

Признаки заболевания

Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2 до 22 суток. При молниеносном течении заболевания животные гибнут без каких-либо признаков. При остром — у животных повышается температура тела до 40,5—42 градусов. Дыхание становится учащенным, кожные покровы краснеют и на их различных участках могут появиться фиолетово-красные пятна, не бледнеющие при надавливании. Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, понос с примесью крови, признаки пневмонии и отека легких, могут развиваться судороги, парезы и параличи конечностей. Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, быстро устают. Супоросные свиноматки абортируют. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями.

Как не допустить заражения

Не покупать комбикорм неизвестного происхождения; не скармливать свиньям отходы продуктов питания, содержащих компоненты животного происхождения (мясо, жиры, кровь, прочее); усадьбы, дворы, где расположены сараи, огородить, чтобы туда не проникли дикие животные; заходить в сараи только в отдельной специальной одежде и обуви, которые больше никуда не надевать, особенно в лес; не допускать посторонних в свои дворы и сараи; постоянно уничтожать грызунов и мух, каждые три месяца обрабатывать свиней и сараи от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох).

В случае заболевания

Обо всех случаях заболевания и падежа свиней немедленно сообщать специалистам районной ветеринарной станции или в сельский Совет. Ни в коем случае не убивать больных животных без осмотра ветеринарного врача.

 

 
 
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Первые упоминания о таком заболевании, как африканская чума свиней, на страницах нашей районной газеты находим еще в 2013 году. С тех пор информация об АЧС...
 
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