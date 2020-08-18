В Мингорисполкоме появилась круглосуточная горячая линия, куда можно сообщать о городских проблемах

Источник материала: Tut.by

С 18 августа в Мингорисполкоме работает круглосуточная горячая линия по всем проблемным вопросам, связанным с жизнедеятельностью города. Подробности сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обращения минчан будут рассматривать по всем вопросам, которые связаны с жизнедеятельностью города: благоустройство, строительство, торговля, ЖКХ, дворы и подъезды. Горячую линию создали для оперативного решения проблем.

Оставить жалобу или заявление можно по номеру телефона: +375 17 215 95 95.

Отметим, что звонки на горячую линию не попадают под закон «Об обращениях граждан», это значит, что письменного ответа в течение 14 дней на запрос по телефону не будет.