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В Мингорисполкоме появилась круглосуточная горячая линия, куда можно сообщать о городских проблемах
18.08.2020 16:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 18 августа в Мингорисполкоме работает круглосуточная горячая линия по всем проблемным вопросам, связанным с жизнедеятельностью города. Подробности
Обращения минчан будут рассматривать по всем вопросам, которые связаны с жизнедеятельностью города: благоустройство, строительство, торговля, ЖКХ, дворы и подъезды. Горячую линию создали для оперативного решения проблем.
Оставить жалобу или заявление можно по номеру телефона: +375 17 215 95 95.
Отметим, что звонки на горячую линию не попадают под закон «Об обращениях граждан», это значит, что письменного ответа в течение 14 дней на запрос по телефону не будет.
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С 18 августа в Мингрисполкоме работает круглосуточная горячая линия по всем проблемным вопросам, связанным с жизнедеятельностью города. Подробности сообщает...
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