Вторая неделя протестов. Что происходит в стране сегодня вечером

Источник материала: Tut.by

В стране уже вторую неделю идут протесты. Несогласные с результатами выборов белорусы выходят на улицы своих городов и поселков. Буквально ежедневно появляется информация о том, что признать результаты выборов недействительными, требуют все больше предприятий, а их работники грозят забастовками. Что происходит в стране вечером 18 августа — читайте в нашем онлайне. (О событиях сегодняшнего дня подробно можно узнать тут .)



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY