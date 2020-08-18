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Вторая неделя протестов. Что происходит в стране сегодня вечером
18.08.2020 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В стране уже вторую неделю идут протесты. Несогласные с результатами выборов белорусы выходят на улицы своих городов и поселков. Буквально ежедневно появляется информация о том, что признать результаты выборов недействительными, требуют все больше предприятий, а их работники грозят забастовками. Что происходит в стране вечером 18 августа — читайте в нашем онлайне. (О событиях сегодняшнего дня подробно можно
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Что происходит в стране вечером 18 августа - читайте в нашем онлайне. (О событиях сегодняшнего дня подробно можно узнать тут.)
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