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МВД опубликовало обращение сотрудников к обществу
18.08.2020 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Обращение сотрудников органов внутренних дел к обществу размещено в официальном telegram-канале ведомства во вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
В обращении милиционеры Беларуси озвучили "серьезную проблему", отметив, что администраторы ряда каналов и отдельные политические фигуры требуют сложить полномочия сотрудников органов внутренних дел, не желающих "выступать против своего народа".
"Однако на фоне лозунгов "милиция с народом" эти люди сами же прикладывают все усилия к обратному. Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем – стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!" – сказано в обращении.
Вместе с тем, в МВД разделяют ответственность за все негативное, что пришлось испытать мирным гражданам во время последних событий, а также приветствуют "обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку".
Представители ведомства задаются вопросом: должны ли правоохранители просить прощение за то, что продолжают нести службу и делать свою работу, а также за сознательный отказ от осуждения всех своих коллег и нежелание "честных сотрудников в угоду политическому моменту отказаться не только от карьеры и заработка, но и от своего призвания"?
© Sputnik / Иван Руднев
"Мы не беремся судить ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям. Но некоторые из них решили бросить все только лишь из-за подогретого в интернете (а зачастую доведенного до угроз и даже физического насилия) порицания общества, безопасность которого они обеспечивают", – убеждены в МВД.
Представители ведомства считают, что белорусов некому будет защищать, если вся милиция "снимет погоны". В МВД считают, что из-за происходящих событий в органах внутренних дел уже сейчас с трудом хватает ресурсов на обеспечение безопасности.
"Мы обращаемся к вам от имени принципиальных и волевых сотрудников, которые хотят и дальше выполнять свой служебный долг независимо от политической ситуации. Именно сейчас мы обязаны нести службу на своих местах как никогда", – подчеркивается в сообщении.
В МВД призвали не поддаваться на призывы манипуляторов к негативу в отношении правоохранителей, не обесценивать значимость ежедневной работы милиции и "не топтать гордость огромного числа детей, супругов, родителей" за то, что их родные честно носят погоны.
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Представители ведомства задаются вопросом о целесообразности извинений: в МВД считают, что белорусов некому будет защищать, если вся милиция "снимет погоны".
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