«От нас ждут публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!». МВД обратилось к обществу

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции разделяют ответственность за все произошедшие за последние дни негативные события. Однако не будут осуждать коллег и власть. Об этом говорится в «специальном обращении сотрудников внутренних дел к обществу», которое распространило пресс-служба МВД.



Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Как отмечается в заявлении, МВД «разделяет озабоченность будущим страны и народа» и не осуждает «стремления соотечественников к позитивным и мирным переменам», однако вынуждено «озвучить серьезную проблему»: демонизируются абсолютно все работники милиции, формируется ошибочная установка, что быть правоохранителем — стыдно и плохо.

— От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!

Силовики отмечают, что разделяют ответственность за все негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам и приветствуют обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку.

Однако считают, что не должны «просить прощения»:

за то, что сегодня продолжают нести службу и делать свою работу, которая нужна обществу всегда: обеспечивать выполнение действующего уголовного и административного законодательства;

за сознательный отказ от слепого и повального осуждения всех своих коллег независимо от рангов и функций;

за нежелание честных сотрудников в угоду политическому моменту отказаться не только от карьеры и заработка (порой единственного в семье), но и от своего призвания.

— Мы не беремся судить ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям. Но некоторые из них решили бросить все только лишь из-за подогретого в интернете (а зачастую доведенного до угроз и даже физического насилия) порицания общества, безопасность которого они обеспечивают, — считают в МВД.

В обращении подчеркивается, что большинство оставшихся милиционеров служат, чтобы приносить пользу обществу и государству.

— И люди, призывающие «честных милиционеров» выбросить эту форму, не дают ответа на простые и логичные вопросы. Если милиция должна «быть с народом», то почему под этим «народом» подразумеваются только тысячи протестующих, а не миллионы остающихся в эти дни дома или на работе, и желающих только одного — безопасности для себя и своих близких?

Силовики задаются вопросом: если вся милиция сегодня снимет погоны, кто будет защищать этих белорусов, пока другая их часть выражает свое мнение на улицах? И призывают «от имени принципиальных и волевых сотрудников, которые хотят и дальше выполнять свой служебный долг независимо от политической ситуации»:

«думать своим умом и не поддаваться на призывы политических манипуляторов к тотальной ненависти и насилию в отношении правоохранителей, выполнение которых означает для вас только катастрофу и разрушенную жизнь»;

«не уничтожать и не обесценивать важность и значимость той ежедневной работы, которую милиция годами делала и делает для общества»;

«не топтать гордость огромного числа детей, супругов, родителей за то, что их папа/мама, муж/жена, сын/дочь честно носят погоны».