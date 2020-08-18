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Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 19 августа

18.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 19 августа
Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 19 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах — с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля. Днем будет 20-26 градусов тепла, по юго-востоку Гомельской области — плюс 27-29, в северо-восточных районах — плюс 16-19 градусов.

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