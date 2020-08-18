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В Сеть попало видео захвата протестующими автомобиля МАЗ
18.08.2020 17:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОчередные кадры преступной агрессии со стороны так называемых мирных протестующих попали в Сеть. На видео с регистратора грузовика МАЗ видно, как несколько демонстрантов остановили машину коммунальных служб, где находились рядовые работники. Они ехали для эвакуации неисправного троллейбуса в ночь с 10 на 11 августа. Как сообщил Следственный комитет, угрожая пистолетом, протестующие завладели транспортным средством, после чего (уже угрожая гранатой) выгнали из кабины грузовика напарника водителя.
Инцидент произошел на перекрестке проспекта Пушкина с улицей ПритыцкогоКак стало известно, грузовик использовали для блокировки нескольких полос движения, что мешало проезду скорой помощи и гражданам, не желающим участвовать в массовых беспорядках. Однако захватившие автомобиль об этом, похоже, не думали. Правоохранителями уже задержан один из протестующих. 28-летний житель Минской области признан подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, а также в участии в массовых беспорядках. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, как и расследование уголовного дела.
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Очередные кадры преступной агрессии со стороны так называемых мирных протестующих попали в Сеть. На видео с регистратора грузовика МАЗ видно, как несколько...
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