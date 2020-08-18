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В Сеть попало видео захвата протестующими автомобиля МАЗ

18.08.2020 17:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Очередные кадры преступной агрессии со стороны так называемых мирных протестующих попали в Сеть. На видео  с регистратора грузовика МАЗ видно, как несколько демонстрантов остановили машину коммунальных служб, где находились рядовые работники. Они ехали  для эвакуации неисправного троллейбуса в ночь с 10 на 11 августа. Как сообщил Следственный комитет, угрожая пистолетом,  протестующие завладели транспортным средством, после чего (уже угрожая гранатой)  выгнали из кабины грузовика напарника водителя. 

Инцидент произошел на перекрестке  проспекта Пушкина с улицей Притыцкого

Как стало известно, грузовик использовали для блокировки нескольких полос движения, что мешало проезду скорой помощи и гражданам, не желающим участвовать в массовых беспорядках. Однако захватившие автомобиль об этом, похоже, не думали. Правоохранителями уже задержан один из протестующих.  28-летний житель Минской области  признан  подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, а также  в участии в массовых беспорядках. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия  продолжаются, как и расследование уголовного дела.

 
 
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Очередные кадры преступной агрессии со стороны так называемых мирных протестующих попали в Сеть. На видео  с регистратора грузовика МАЗ видно, как несколько...
 
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