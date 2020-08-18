Источник материала: БT

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Пушкина с улицей Притыцкого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сеть попало видео захвата протестующими автомобиля МАЗ Очередные кадры преступной агрессии со стороны так называемых мирных протестующих попали в Сеть. На видео с регистратора грузовика МАЗ видно, как несколько...

Очередные кадры преступной агрессии со стороны так называемых мирных протестующих попали в Сеть. На видео с регистратора грузовика МАЗ видно, как несколько демонстрантов остановили машину коммунальных служб, где находились рядовые работники. Они ехали для эвакуации неисправного троллейбуса в ночь с 10 на 11 августа. Как сообщил Следственный комитет, угрожая пистолетом, протестующие завладели транспортным средством, после чего (уже угрожая гранатой) выгнали из кабины грузовика напарника водителя.Как стало известно, грузовик использовали для блокировки нескольких полос движения, что мешало проезду скорой помощи и гражданам, не желающим участвовать в массовых беспорядках. Однако захватившие автомобиль об этом, похоже, не думали. Правоохранителями уже задержан один из протестующих. 28-летний житель Минской области признан подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, а также в участии в массовых беспорядках. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, как и расследование уголовного дела.