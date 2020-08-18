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В Минске был пожар в яслях - эвакуировали детей и работников
18.08.2020 17:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице был пожар в здании детского сада. Никто не пострадал,
ЧП было 18 августа в яслях-саду № 362 Минска, что на улице Жудро. Спасателям сообщили о пожаре в 14.50. Через пять минут пожарные прибыли на место — из окна на втором этаже шел дым.
Оказалось, что в кабинете кастелянши загорелся холодильник и вещи на площади в один «квадрат».
До приезда спасателей администрация эвакуировала 74 воспитанника и 20 работников детского сада. Пожар ликвидировали в 15.00, его причину устанавливают. Предполагают, что случилось короткое замыкание электропроводки холодильника.
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Оказалось, что в кабинете кастелянши загорелся холодильник и вещи.
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