В Минске был пожар в яслях - эвакуировали детей и работников

Источник материала: Tut.by

В столице был пожар в здании детского сада. Никто не пострадал, сообщает МЧС Минска.

ЧП было 18 августа в яслях-саду № 362 Минска, что на улице Жудро. Спасателям сообщили о пожаре в 14.50. Через пять минут пожарные прибыли на место — из окна на втором этаже шел дым.

Оказалось, что в кабинете кастелянши загорелся холодильник и вещи на площади в один «квадрат».

До приезда спасателей администрация эвакуировала 74 воспитанника и 20 работников детского сада. Пожар ликвидировали в 15.00, его причину устанавливают. Предполагают, что случилось короткое замыкание электропроводки холодильника.