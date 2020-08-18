Источник материала: Tut.by

Директора волковысского музея, который отказался подписать протокол и пропал, нашли мертвым. Об этом сообщило ПСО «Ангел».





Напомним, Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17.00 и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но домой молодой человек так и не приехал.

Сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку . Также они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.