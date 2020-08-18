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Директора волковысского музея, который отказался подписать протокол и пропал, нашли мертвым
18.08.2020 17:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директора волковысского музея, который отказался подписать протокол и пропал, нашли мертвым. Об этом сообщило ПСО «Ангел».
Напомним, Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона,
Сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея
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