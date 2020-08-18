ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Когда увидел их раны, понял: должен быть здесь». Репортаж из «городка» помощи, что возник на Окрестина

18.08.2020 18:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Неделю назад сквер у ЦИП на Окрестина превратился в место сбора друзей и близких, которые искали пропавших после акций протеста приятелей и родных. Стараясь подбодрить друг друга, люди приносили и предлагали ожидающим чай, кофе, пледы и что-нибудь перекусить. К пятнице эта самопомощь превратилась в небольшой, но очень важный «городок» помощи. О том, кто и как здесь помогает освободившимся из центра людям, в репортаже TUT.BY.


«Горячая еда», «Подвезу домой», «Молитва» — ориентируют бумажные указатели. Стоит свернуть направо — можно зарядить телефон. Если обернуться налево — получить помощь психолога. «Хотите перекусить?» — предлагает врачу волонтер. «Спасибо, моя хорошая, — отвечает медик, — я только что поела». И женщина с пакетом горячей еды идет поддержать других волонтеров.

Все это происходит недалеко от здания ЦИП на Окрестина, где в конце прошлой недели возник волонтерский «городок» помощи. Здесь помогают задержанным, которые выходят, их родным и тем, кто, отсидев в камере несколько суток, снова возвращается к стенам центра.


Никто точно не скажет, как именно образовался этот «городок», но каждый, с кем мы общались, повторяет: у этого места нет ни организаторов, ни кураторов. Все, говорит волонтер Влад Островский, держится на личной инициативе людей, на личной инициативе, продолжает он, все и возникло.

— После ночи с четверга на пятницу, когда из ЦИП выпустили многих задержанных, я поехал домой, чтобы пару часов поспать, — описывает происходящее Влад, который дежурит здесь со среды. — Когда днем вернулся, ко мне подошла девушка и спросила: «А где у вас адвокаты?» Я удивился: «А что здесь уже и адвокаты есть?»

Оказалось, теперь есть, точнее стали появляться. Зона адвокатов тут сформировалась в субботу. До этого возникли полевая кухня, «кабинеты» психологов, медиков, уголок, где дежурят водители, и молятся и общаются с людьми священники разных конфессий.


Влад Островский

У каждого, кто приходит сюда помогать, своя история. У волонтера Татьяны тут сидели друзья, волонтер Алена живет неподалеку, Влад Островский просто не смог не оставаться дома после брутальных задержаний. Решил поддержать тех, кто в дни протеста оказался смелее, чем он.

В обычной жизни Влад сотрудник крупной IT-компании и сейчас на удаленке. Возле ЦИП молодой человек дежурит под табличкой «Подвезу домой». Рядом с ним еще человек пять, но это, улыбается он, не все «таксисты-волонтеры», которые сейчас на смене у лагеря. Часть людей сидит в машинах неподалеку.

— Все водители у нас делятся на три группы, — вводит в курс дела собеседник. — Одни дежурят на территории лагеря. Они отвозят и подвозят тех, кого выпускают, их родных и волонтеров. Вторые — стоят у больниц, третьи наблюдают за автозаками и при необходимости едут за ними. Иногда задержанных отвозят подальше от Окрестина и выпускают там. Чтобы помочь этим ребятам добраться домой или в больницу, дать им воду, еду и просто поддержать, мы не теряем из виду автозаки.


Волонтер Татьяна рассказывает, что, пока «городка» не было, какие-то вещи им разрешал ставить в своем дворе один из хозяев близлежащих домов. В какой-то момент мужчину вызвали в ЦИП. После этого он вынес вещи со двора, но биотуалеты, которыми пользуются волонтеры по-прежнему стоят у него

Водители общаются между собой в чате. Кто может подежурить у ЦИП днем или ночью, просто ставит крестик под нужным временем суток. К ночи, когда выпускают чаще, добровольцев ищут побольше.

— Желающих помочь очень много, — описывает ситуацию Влад. Люди, говорит он, по-разному узнают о происходящем и приезжают на Окрестина. — В ночь с 13 на 14 августа, когда выпускали много задержанных, тут было около двухсот их родственников и друзей и, может, четыреста водителей. Мы понимали, столько не нужно. Чтобы не возникало лишних столпотворений, предложили всем водителям добавиться в один чат. Там определили 50 человек, которые остаются и ночь дежурят у ЦИП, остальных попросили разъехаться.

Та ночь давно прошла. А водительский чат продолжает работать.

Психолог: «Работала с мамой парня, который сидел. Она была еще в более плачевном состоянии, чем сын»

«Городок» помощи живет и днем, и ночью. Все время здесь есть те, кто накормит, проконсультирует по юридическим вопросам, окажет первую медицинскую помощь. С темнотой над «городком» загорается свет — кто-то привез электрогенераторы. Есть тут и стульчики, и столы. Здесь даже в казалось бы, непростые времена не забывают про одно из любимых правил всех белорусов — «каб было чысценька», точнее «вельмі чысценька» и даже сортируют мусор. Съемка в сквере практически везде запрещена, поэтому о происходящем рассказываем словами.


Самая заметная из всех «зон» — кухня. Хозяйничают здесь в основном девушки — стругают бутерброды, режут овощи и разливают (раскладывают) по контейнерам домашнюю еду. Готовую еду привозят неравнодушные люди. В меню — супы, гарниры, мясо. Люди несут сюда колбасу, овощи, фрукты и даже мороженое. Кто-то приходит с водой, кто-то с чаем или кофе.

Алена, сотрудник IT-компании, принесла две кастрюли супа.

— Потом, — шутит она, — главное найти свои кастрюли.


Алена живет рядом с Окрестина. Сегодня у нее первый день отпуска. Оставаться дома, когда людям нужна помощь она не смогла. Аудитор, главный бухгалтер Нина — тоже.

— Я прочитала, что людям нужна горячая еда, а я неплохо готовлю, — рассказывает она. — Думаю, сделаю, привезу, отдам. Мы приехали вдвоем с подругой — и остались. С субботы мы здесь каждый день. Помогаем по 7−8 часов.

Колдуют на полевой кухне люди разных возрастов. Самого молодого волонтера определить сложно, зато самая взрослая женщина — уже легенда. Ей 90 лет и живет она неподалеку.

— На днях она испекла и принесла сюда коробку пирожков с картошкой и салом, — рассказывает об этой шикарной женщине волонтер Валерия. — Если бы вы попробовали эти пирожки — это космос!


Недалеко от кухни сидят психологи. Иногда такое соседство бывает очень-очень кстати.

— Я сейчас работала с мамой парня, который был там, — показывает на ограждение ЦИПа психолог Алла. — Мама была еще в более плачевном состоянии, чем ребенок. Она неделю не могла ничего делать, есть. Сегодня они с сыном приехали забирать вещи. Когда он пошел в здание, мы с мамой сидели рядом, так, чтобы она могла видеть входную дверь. Сидели и молились. Она боялась, вдруг его снова не выпустят, но все хорошо. Потом мы поговорили. И сейчас, я смотрю, она сидит, ест суп. Первый раз за неделю.

Сегодня психолог Алла смогла приехать на Окрестина впервые. Почему приехала, объясняет просто: «Не могу по-другому. Буду здесь каждый день, сколько позволяет время».


— Главное, чтобы ребята, которые были там, не молчали, не заглушали в себе эмоции, а делились своими страхами, — говорит собеседница. — [После пережитого ужаса и насилия] люди могут потерять смысл жизни, перестают есть, пить, мыться, спать. У них может включиться режим самоустранения. Наша задача помочь им психоэмоционально и физически стабилизироваться, позаботиться о себе и жить дальше.

Волонтер: «Некоторые даже сейчас боятся забирать вещи»

Если спросить у любого из волонтеров: «Почему вы здесь?», ответ у многих будет один: «Чтобы люди, которые выходят из ЦИП знали: их не бросили, чтобы они не потеряли веру в людей».


Импровизированная доска объявлений. Она нужна, чтобы людям было проще найти в ЦИП свои вещи

— Большинство выходят в ужасе, — мы снова общается с Владом Островским. — Помню, еще в среду, до массового выпуска, вышла девушка. Она шла с трясущимися возле головы руками. Говорила: «Не подходите ко мне, не разговаривайте. Мне нужно уйти». Позже другие ребята нам рассказывали, что им говорили: «Чтобы вы отсюда побыстрее свалили, иначе посадим обратно». Некоторые даже сейчас боятся забирать вещи.

Некоторые, таких очень мало, наоборот, после освобождения, обратно возвращаются к зданию ЦИП. «Они приходят просто тут посидеть, — рассказывает волонтер Маша. — Говорят, здесь в окружении людей, единственное место, где они чувствуют себя безопасно».

— А можно хорошую историю? — задается вопросом Влад и продолжает. — Был парень из Бобруйска. Не знаю, почему его задержали в Минске. Может, гостил у друзей. Когда его выпустили, его ключи, личные вещи остались в ЦИП. У него были красные глаза, фингал. Люди стали скидываться на бензин, чтобы водитель смог завести его в Бобруйск. Парень от шока всячески отказывался от помощи. В растерянности он просто хотел уйти. Люди его успокоили. Кто-то из минских взял его домой переночевать. На завтра он пришел сюда за вещами, всех поблагодарил.


О доброте с нами говорит и отец Павел. Он просит не называть его фамилию — да это и не важно. «Главное, — говорит он, — чтобы насилие, которое совершали здесь над людьми, не породило озлобленности, мести и кровопролития».

Сам он приехал сюда в ночь, когда из ЦИП массово отпускали людей. Приехал как водитель, хотел помочь развести пассажиров.

— Когда я услышал от них, что здесь творилось, когда увидел их раны […], понял: должен быть здесь, — рассказывает он. — […] Люди подходят часто. У всех своя боль. С кем-то нужно рядом постоять, помолчать. Кто-то хочет получить ответ на вопрос: «Что происходит?», кто-то спрашивает: «А где был Бог [когда меня избивали]?».

— Какой самый сложны вопрос, который вам задавали?

— Подошла девушка, там — за стенами, ее муж. Когда его выпустят, она не знает. Я не знал, как ей помочь, — глаза отца Павла становятся влажными от слез. — Все, что мы могли сделать, — вместе помолиться.


… Как долго у здания ЦИП будет стоять этот «городок» помощи, на этот вопрос не ответит никто.

— Будем сидеть здесь, пока из здания не выйдет последний человек, которого задержали во время акций, — говорит Влад. Только как понять, кто последний, он не знает, официальной статистике, здесь особо не доверяют. — Будем ориентироваться на родных. Пока кто-то приходит на Окрестина и ищет или ждет своих близких, значит, там кто-то есть, и мы здесь нужны.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, кто и как поддерживает людей, которые вышли на волю после акций протеста, в репортаже TUT.BY.
 
Новости дня
Новости общества
 
Директора волковысского музея, который отказался подписать протокол и пропал, нашли мертвым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика