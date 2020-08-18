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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В стране природный газ активно используют промышленные и коммунально-бытовые потребители Лето всегда горячая пора и для газовиков. Надо успеть провести полевые работы, проверить состояние газовых сетей. Где-то отремонтировать, где-то заменить или...

Лето всегда горячая пора и для газовиков. Надо успеть провести полевые работы, проверить состояние газовых сетей. Где-то отремонтировать, где-то заменить или положить новые. Сегодня в стране природный газ активно используют и промышленные, и коммунально-бытовые потребители. Из планов на ближайшее будущее центрального региона - пуск голубого топлива в городке Кривичи. Это последний городской поселок страны, куда пока не дошел природный газ. Мы же отправились в Столбцовский район, чтобы изнутри посмотреть на газификацию Минщины.Рассказывает