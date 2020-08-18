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Смелая женщина с видео с Тертелем рассказала, как будет бастовать «Нафтан» и что привело интроверта на трибуну

18.08.2020 18:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне, 17 августа, состоялась встреча работников новополоцкого завода «Нафтан» с главой КГК Иваном Тертелем. На ней «нафтановцы» выдвинули ряд требований республиканским, местным властям, а также руководству завода. Их озвучила начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова — и ее выступление было по-настоящему огненным! TUT.BY пообщался с Ольгой и узнал, почему она вышла на трибуну, где тогда заводчан успокаивал глава КГК Иван Тертель, и можно ли полностью остановить для забастовки такой гигант, как «Нафтан».


Ольга Быстрикова

Требования заводчан состоят из трех блоков. Два из них — локальные: к руководству «Нафтана» и профсоюзу, а также к властям Полоцка и Новополоцка (завод находится в Новополоцке, но многие работники живут в Полоцке). Третий — это требования к республиканским властям, «нафтановцы» называют их глобальными. Вот они:

  • Отставка Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия;
  • Отставка ЦИК во главе с Лидией Ермошиной;
  • Освобождение всех политзаключенных и задержанных в ходе мирных акций протеста;
  • Прекращение насилия и преследования мирных граждан со стороны силовых структур;
  • Расследование всех случаев насилия над протестующими (и не протестующими) и привлечение к ответственности виновных;
  • Новые прозрачные и честные выборы с привлечением международных наблюдателей.

Ольга Бритикова рассказала TUT.BY, что сейчас ОАО «Нафтан» работает в штатном режиме. Однако заводчане начнут забастовку, если в 10-дневный срок не будет выполнено «глобальное требование № 1» — отставка Александра Лукашенко.

— Забастовка в таком случае начнется с 29 августа. Собрание рабочих, на котором мы озвучили свои требования, состоялось 17 августа. Еще два дня нужно, чтобы республиканские и местные власти получили наше обращение с требованиями. Получается, что отсчет 10-дневного срока начинается 19 августа, — пояснила Ольга Бритикова.

— Это будет забастовка без остановки мощностей предприятия, — заявила она 17 августа с трибуны заводчанам. — Нам жить в наших городах, нам жить в нашей стране. Мы будем бастовать, если нас вынудят бастовать, но мы не будем останавливать предприятие, потому что нам надо жить.

Ольга Бритикова говорит, что сейчас на предприятии обсуждают «варианты и глубину забастовки»:

— Очень важно не нанести урон экологии, чтобы мы не стали в руинах, чтобы не было бестолкового исполнения. У нас есть химическое производство, с особо ядовитыми веществами, на «Нафтане» — горючие вещества разных классов опасности, у нас серная кислота. Процесс сложный. Это не конвейер остановить. И вопрос полной остановки завода не рассматривается. Это будет поэтапно, враз предприятие никто не остановит.


Работники «Нафтана» 17 августа на собрании, на котором они озвучили свои требования властям

У начальника отдела реализации нефтепродуктов нет большого опыта публичных выступлений перед большой аудиторией:

— Я — интроверт (замкнутый, склонный к одиночеству человек, испытывающий неудобства при контакте с другими. — Прим. TUT.BY). Но если интроверта поставить в определенные условия, то можно получить такой результат [Ольга имеет в виду свое яркое выступление на трибуне]. Так выглядит отчаяние, наверное. Не только мое, а всеобщее. Мы растеряны, не знаем, что нам делать. Поэтому аккумулируем эту беду вот таким образом. Я считаю все то, что произошло с самого старта избирательной кампании — это издевательство над честью, совестью белорусов, над их правом «людзьмі звацца». А после выборов мы увидели в своей спокойной, светлой стране извергов. Мы против такой власти.

Ольга Бритикова работает на «Нафтане» 16 лет и говорит, что любит свое предприятие — и будет продолжать с коллегами бороться «за него и за страну».

Напомним, работники «Нафтана» выступили с открытым обращением (оно опубликовано в телеграм-канале «Внимание, ОАО «Нафтан»). В нем говорится, что заводчане, согласно ч. 3 статьи 41 Конституции Республики Беларусь, хотят воспользоваться своим правом на забастовку — для защиты своих социальных и политических интересов.

— Мы не посягаем на национальную безопасность или нарушение общественного порядка. Только мирное и свободное волеизъявление работников, — говорится в обращении.

 
 
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Накануне, 17 августа, состоялась встреча работников новополоцкого завода «Нафтан» с главой КГК Иваном Тертелем. На ней «нафтановцы» выдвинули ряд требований...
 
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