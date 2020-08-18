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На митинги в поддержку Президента в разных городах собрались тысячи белорусов
18.08.2020 20:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТысячи людей, работники предприятий, молодежь. Сегодня в центре Могилева на мирный митинг собрались те, кто устал от расшатывания страны. Мирной и независимой. Пришли по зову сердца, а не иностранных телеграм-каналов, чтобы поддержать ту политику, которая дает возможность двигаться дальше. Те, кто понимает, сколько проделано за годы становления Беларуси. И не хотят все это потерять.
Вот он, символ единства белорусов. Огромное полотнище - государственный флаг - сегодня в Гомеле пронесли молодежь, представители Федерации профсоюзов, работники предприятий. Тысячи людей и на мирном митинге. Те, кто не готов вот так просто отдать страну, которая всегда была мирной площадкой для решения любых вопросов.
Митинг в поддержку Президента проходит и в небольших городах, в частности, в Старых Дорогах. Сейчас наши корреспонденты ведут стримы и онлайн-трансляции с мирных митингов.
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Тысячи людей, работники предприятий, молодежь. Сегодня в центре Могилева на мирный митинг собрались те, кто устал от расшатывания страны. Мирной и независимой....
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