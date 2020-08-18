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На митинги в поддержку Президента в разных городах собрались тысячи белорусов

18.08.2020 20:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тысячи людей, работники предприятий, молодежь. Сегодня в центре Могилева на мирный митинг  собрались те, кто устал от расшатывания страны. Мирной и независимой. Пришли по зову сердца, а не иностранных телеграм-каналов, чтобы поддержать ту политику, которая дает возможность двигаться дальше. Те, кто понимает, сколько проделано  за годы становления Беларуси. И не хотят все это потерять.

Вот он,  символ единства белорусов. Огромное полотнище - государственный флаг - сегодня в Гомеле пронесли молодежь, представители Федерации профсоюзов, работники предприятий. Тысячи людей и на мирном митинге. Те, кто не готов вот так просто отдать страну, которая всегда была мирной площадкой для решения любых вопросов.

Митинг в поддержку Президента  проходит и в небольших городах, в частности,  в Старых Дорогах. Сейчас наши корреспонденты  ведут стримы и онлайн-трансляции  с мирных митингов. 

Подробности смотрите прямо сейчас  в нашем телеграм-канале ATN_NEWS, а также  в "Панораме" в 9 вечера.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Тысячи людей, работники предприятий, молодежь. Сегодня в центре Могилева на мирный митинг  собрались те, кто устал от расшатывания страны. Мирной и независимой....
 
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