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МВД: 44 задержанных на акциях протеста остаются под административным арестом

18.08.2020 19:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под административным арестом остаются 44 человека, задержанные на акциях протеста. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения, — информирует милицейское ведомство.

В МВД также уточнили, что в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация о них размещена при входе в здание центра.

Напомним, на акциях протеста было задержано более 6 тысяч человек. Отпускать людей начали в ночь на 13 августа. Выходившие на свободу рассказывали о жестоком обращении силовиков при задержании, а также в РУВД и в ЦИП на Окрестина.

На сегодняшний день более 600 избитых граждан по всей стране обратились с заявлениями в Следственный комитет. Информации о том, что возбуждено хотя бы одно уголовное дело по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, пока не имеется.

Тем временем стали поступать сообщения о новых судах над задержанными на акциях протеста, которых после составления протоколов за участие в «несанкционированном мероприятии» отпустили из милиции домой. Так, на 21 августа назначены процессы в суде Центрального района за митинги, которые прошли 11 августа.

 
 
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В МВД также уточнили, что в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация о них размещена при...
 
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