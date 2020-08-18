ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Из легкого достали пулю». Раненые во время акций протеста рассказали о том, что пережили

18.08.2020 20:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе акции протеста ознаменовались небывалым в истории Беларуси разгоном, причем пострадали даже те, кто оказывался в районе акций случайно или проезжал мимо. Силовики бросали светошумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями, пострадавшие до сих пор находятся в больницах. Врачи не скрывают, что некоторым из раненых повезло выжить — если бы пуля сместилась на несколько сантиметров, человек мог бы умереть. TUT.BY посетил 10-ю клиническую больницу Минска: трое пострадавших показали свои раны и рассказали, как их получили.

На машину напали, разбили стекла, а резиновая пуля попала в левое легкое

Минчанин около 11-ти вечера 11 августа ехал на машине вместе с братом мимо станции метро «Каменная Горка» в Минске. Они поворачивали налево на улицу Притыцкого, чтобы поехать домой по кольцевой и увидели, что слева их подрезает тонированный синий микроавтобус.


Из левого легкого парня медики достали резиновую пулю. Он вместе с братом ехал 11 августа мимо станции метро «Каменная Горка», силовики набросились на их машину, разбили стекла и прострелили молодому человеку легкое

—  Из микроавтобуса выбежало шесть-семь силовиков, и сразу в одну секунду начали бить стекла в машине, был сильный удар в спину, оказалось, что это был выстрел, — рассказывает брат пострадавшего минчанина. — Нас вытащили из машины, забросили, как дрова, в микроавтобус пластами. Наша машина осталась на дороге. В один момент брату стало плохо, он сказал, что задыхается, мы его достали из микроавтобуса на улицу. У него было бледное лицо, потерянный взгляд, я начал кричать, что нужен врач, скорая помощь, кто-то из задержанных в микроавтобусе сказал, что он врач-хирург, врача вытащили, и он осмотрел брата. Сказал, что у него, возможно, пулевое ранение или рана от осколков от разбитого стекла.

На видео видно, как возле белой машины минчан стоит темный микроавтобус, там ходят люди в экипировке, в какой-то момент они даже стреляют.

Он отмечает, что по чистой случайности мимо них на обычной легковой машине проезжали врачи-волонтеры, которые помогали раненым.

— Эти медики еще до приезда скорой помощи поставили брату две капельницы, перемотали. Скорая приехала в течение 5−10 минут и его увезли в больницу.

Врачи из левого легкого молодого человека достали резиновую пулю.

— Врачи говорили, что пуля могла попасть в сердце, там небольшое расстояние до него было, — рассказывает брат пострадавшего.

Врач, которая оперировала молодого человека, рассказала, что операция длилась полтора-два часа.

— У пациента есть рана в легком, нанесенная резиновой пулей. На момент травмы кровотечения не было, но был ушиб легкого в районе раны. Сейчас дренажи из раны мы уже убрали, все заживает, ушиб рассасывается. В дальнейшем, я думаю, что последствий не должно быть. До этого таких ранений в своей практике я не видела, и это неправильно, что в мирное время люди получают такие травмы, — отмечает медик.

Пулю достали из шеи, еще немного — и могла задеть сонную артерию

Студенту 5-го курса БНТУ Михаилу Малащенко 30 лет, до поступления в университет он работал, поэтому заканчивает его в таком возрасте. 9 августа около стелы он получил огнестрельное ранение шеи оранжевой пулей из пластика и ожог. Если бы пуля попала на пять сантиметров правее или левее в шею, то парень мог бы умереть, так как была бы задета сонная артерия.


— Я получил ранение на стеле 9 августа у основания монумента. Это было примерно в 23.20−23.30. Было слышно, что стреляли дальше по улице, но в отношении нас ОМОН сначала никаких действий не предпринимал: он стоял, иногда подходил на десять шагов, потом отходил. Это был первый день акций протеста, и таких жестких разгонов никто не ожидал. Но вдруг силовики начали нас резко закидывать светошумовыми гранатами, я закрыл уши, потому что все сильно гремело, и начал отходить спиной. В этот момент меня ранило, но я сразу не понял, что попали в шею, мне почему-то казалось, что это не в шею, а чуть ниже. Когда отходил, у меня сковало дыхание, я начал выбегать из дыма, отбежав на 20−25 метров, обратился к первому встречному человеку, он ужаснулся, сказал крепко держать шею и бежать искать скорую. По всему проспекту был ряд силовиков со щитами и дубинками, они начали меня дубинками отгонять, чтобы я отошел, не давали направиться к скорой. Но один из них сообразил и помог мне протиснуться, он выбежал и меня закрыл от своих же и показал: «Проходи-проходи». Я протиснулся и буквально через 30 секунд был у скорой.


Фото: предоставлено Михаилом Малащенковым

Для парня вызвали отдельную бригаду скорой помощи, его рану перевязали, врачи предположили при первом осмотре, что это ожог. Но когда Михаила доставили в 10-ю больницу, выяснилось, что в его шее была пуля. По словам Михаила, оранжевая из пластика.

— Вроде травма достаточно серьезная, но никакой боли за всю неделю я практически не испытывал. Когда во время операции врачи начали извлекать пулю, они очень удивились, в их практике, как я понял, это первый такой случай. Шея сейчас заживает, в пятницу во время перевязки врачам показалось, что рана немножко пузырится, они предположили, что у меня из трахеи выходит воздух, но сделали бронхоскопию и оказалось, что это ушиб трахеи.


Осколком пробило левый бок, из рта шла кровь

Третий наш собеседник просит не указывает его имя и фамилию, он работает электромонтажником, ему 37 лет. 10 августа в районе станции метро «Пушкинская» в левый бок ему попало осколком от светошумовой гранаты. Когда он убегал от обстрела, ему стреляли в спину резиновыми пулями.


37-летний минчанин получил ранение осколком светошумовой гранты в левый бок

—  В какой-то момент в районе станции метро «Пушкинская» людей начали забрасывать светошумовыми гранатами, стрелять по ним резиновыми пулями. Меня ранило осколком гранаты в левый бок. Я упал, фонтан крови полился изо рта, был очень сильный ушиб легкого, и при каждом вздохе все сопровождалось кровью. Меня какие-то девушка и парень отвели к кафе, там где кинотеатр «Аврора». Я уже просил людей, чтобы они на видео записали обращение к родителям, потому что думал, что Богу душу отдал. Изо рта конкретно фонтаном шла кровь. Когда ребята меня вывели из-под обстрела, они кричали, что здесь раненый человек. Ко мне подбежали силовики в камуфляжной одежде с оружием и отвели на траву. Там подъехала скорая и отвезла меня в больницу, в клинике меня сразу начали зашивать.


Так выглядела рана, когда в воскресенье с нее сняли швы. Фото: предоставлено героем материала

Мужчина рассказывает, что в воскресенье ему делали две перевязки, и он попросил полностью открыть рану, потому что было очень больно, после этого стало легче. До сих пор ему тяжело кашлять и чихать, а откашливается кровью.


Когда мужчина убегал, говорит, ему в спину стреляли резиновыми пулями

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе акции протеста ознаменовались небывалым в истории Беларуси разгоном. Силовики бросали светошумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями, в итоге...
 
Новости дня
Новости общества
 
МВД: 44 задержанных на акциях протеста остаются под административным арестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика