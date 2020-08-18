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Переломы, гематомы и угрозы убить. Рассказы тех, кто подает заявления в СК на жестокие действия силовиков

18.08.2020 20:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотни человек, пострадавших от действий силовиков за первые три дня протестов и «хапуна», были выпущены из-под стражи в течение прошлой недели. Многие из них, слегка оправившись от перенесенного, решили писать заявления в Следственный комитет. Мы пообщались с некоторыми из тех, что обращался во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета. По иронии судьбы, многие из них пришли искать защиту у закона именно в то здание, где их недавно избивали.


Фото: Яндекс Карты

У главного входа во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета, который расположен в том же здании что и местное РУВД, уже малолюдно, хотя совсем недавно тут стояли с десяток желающих подать заявления на действия силовиков: незаконные задержания, побои, издевательства и пытки. Их всех запустили к следователям, а журналистов попросили ждать снаружи.

Через какое-то время из здания выходит парень — в глаза сразу бросаются следы побоев: гематомы на руках и ногах, ссадины на лице, подбитый левый глаз с лопнувшими сосудами. Молодого человека зовут Олег, и он говорит, что его избивали прямо здесь, возле входа в здание, куда он пришел подавать заявление.


Олег говорит, что он ехал с друзьями в машине, когда появились неизвестные в черном и выволокли его из авто, когда оно остановилось на светофоре.

— Задержали 11 августа на станции метро «Спортивная», где-то в девять вечера. Мы ехали с друзьями в гипермаркет Green, я сидел сзади. Возле метро мы остановились на красный сигнал светофора. С нами с правой стороны поравнялся микроавтобус синего цвета с тонировкой — и выскочил ОМОН. Вытащили из машины, затащили в микроавтобус, причем взяли только меня. Избили в машине, потом вот здесь (указывает на площадку возле главного входа — Прим. TUT.BY), затем запустили в спортзал, — рассказывает собеседник.

По словам парня, никто никому ничего не объяснял — был только крик и запугивание. Он сам пробовал узнать хоть что-то, но его быстро заставили замолчать милицейские дубинки.

— Спрашивали, сколько нам заплатили и что нас не устраивает. Говорили о том, какие мы плохие. Один раз я им попытался что-то сказать, но так получил, что потом вообще ничего не говорил, потому что в этом не было смысла. После обеда всех отвозили в СИЗО, а мне стало плохо — меня забрала скорая.


Олег надеется, что виновных найдут и они будут наказаны. Хотя прошла уже почти неделя после освобождения, его травмы до сих пор отчетливо видны. Парень не хочет показывать лицо, так что подбитый глаз и следы от ударов ногой по голове снять не удалось.

— Избили ни за что, так что подаю заявление. Теперь гематомы на ногах, руках. Получил во время задержания, когда меня засунули в микроавтобус, и потом уже в РУВД. Били дубинками, один раз шокером, ногами. Вот полукруглый след от обуви на лбу. Сейчас едем фиксировать на Якубовского до пяти вечера на экспертизу, снимать все побои, — говорит молодой человек.

«Сына били меньше остальных — готовили к оперативной съемке»

Между тем, к СК подходят все новые люди, которые также хотят подать заявление на действия силовиков. Валентина пришла со своим 18-летним сыном Владимиром. Женщину не пускают в здание, объясняя, что сын уже совершеннолетний, так что парень скрывается за решетчатыми дверями в одиночку, а Валентина, возмутившись, собирается писать по этому факту заявление и берет у сотрудника бланк. По ее словам, сын боялся сюда идти — ведь совсем недавно здесь его избивали. Парня задержали, когда он возвращался домой от девушки.

— Сын шел в районе станции «Фрунзенская», чтобы дальше на общественном транспорте доехать домой. Остановился микроавтобус, вышло два сотрудника в черной форме, попросили пройти для установления личности. После этого его запихали в этот микроавтобус, привезли во Фрунзенское РУВД. Здесь их в спортзале поставили в два ряда, били, не давали ходить в туалет. Сказали так: «Кто хочет — ходите под себя». Кто ходил под себя, того еще больше избивали.

Валентина говорит, что по прошествии суток задержанных посадили в автозак и только там в первый раз за сутки дали им воды. Своего сына она увидела вечером 10 августа в сюжете «Панорамы» на телеканале «Беларусь 1»: там говорили о массовых беспорядках и демонстрировали изображающих раскаяние молодых людей, одним из которых был Владимир.


Кадр из новостного сюжета телеканала «Беларусь 1»

— Он рассказывал, что осведомлен о том, кто проплачивает все эти акции, кто стоит за их организацией. Ему сказали, что говорить, и угрожали пристрелить, если откажется. Тогда мы увидели, что он задержан, потому что никакой информации по номеру 102 не давали. После сюжета снова туда позвонили: на этот раз они подтвердили, что сын задержан, но так и не сообщили, где находится. Только через трое суток мы увидели его в списках, которые сбрасывали волонтеры — его вывезли в Жодино. И спустя более чем 72 часа его отпустили под подписку, суда не было.

По словам Валентины, хотя сыну досталось, но его и еще нескольких человек били меньше, чем остальных, потому что собирались задействовать в оперативной съемке.

— У него нет серьезных травм. Сын говорил, что их как-то помечали. Его и еще одного парня пометили, что они будут говорить перед камерой, поэтому их избивали не так сильно, как остальных. В итоге сын вернулся домой только в пятницу утром, — рассказала женщина.

Валентина говорит, что раньше работала в исполкоме в Молодечно, но сама ходила на разрешенные митинги. По ее словам, ее муж 16 лет прослужил в милиции, но никогда не сталкивался ни с чем подобным.

«Сотрудник молча отрезал мне волосы и начал бить дубинкой, в основном по ногам — ударов 10−15»

Из дверей Следственного комитета с трудом выходит молодой человек на костылях. Это Денис Третьяк, получивший несколько переломов в результате задержания и последующего избиения. Парень говорит, что его схватили 11 августа, когда он с другом возвращался домой с работы примерно в шесть вечера. Силовики без каких-либо объяснений или вопросов сразу заломали парням руки, несколько раз ударили по ногам, а потом повели в автозак. Там друга отпустили, а оставшихся, включая Дениса, повезли в РУВД Центрального района.

— Там нас немного поколотили, положили лицом в асфальт. Так мы пролежали примерно четыре часа. Ничего не объясняли, давали только лживые надежды о том, что через час нас отпустят, придет следователь — больше ничего. Время от времени людей увозили. Потом нас подняли, и мы еще примерно два часа простояли у стены. Периодически кого-то избивали, были слышны какие-то крики, они постоянно издевались над людьми.


Денис говорит, что потом его отвели предположительно к следователю. Однако он в этом не уверен, так как никто из сотрудников не представлялся. По словам молодого человека, там ему дали ознакомиться с протоколом, в котором были описаны обстоятельства, совершенно отличающиеся от тех, при которых его задерживали. Он написал, что не согласен с протоколом и изложил свою версию событий, за что получил несколько ударов по голове от «следователя».

— Потом описали мои вещи, посадили в камеру. Нас там было больше двадцати, дышать было нечем. Там мы пробыли примерно до девяти утра. В это время, судя по всему, произошла пересменка, нам дали сходить в туалет и набрать воду в бутылки. А потом где-то до шести вечера не реагировали ни на одну просьбу: воды не давали, еды подавно, не реагировали на людей, у которых были проблемы с сердцем.

Около шести вечера задержанным выдали вещи и отправили из РУВД на Окрестина. Денис рассказывает, что пока сотрудники загоняли их во дворики для прогулок, били дубинками — кого по ногам, кого по спине. В камере, куда попал молодой человек, было примерно 75 человек. Воду выдавали очень редко, еды не было никакой. Позже их все-таки немного покормили.

— Где-то в четыре утра 13 августа нас подняли на этаж выше, там мы подписали повестки в суд, никаких копий документов не предоставили. На улице заставили снять одежду, осмотрели травмы. Тех, кто был хорошо избит, не трогали, а тех, у кого было мало повреждений заставили одеться и отправили бегом к стене. Тогда сотрудник молча отрезал мне волосы и начал бить дубинкой, в основном по ногам — ударов 10−15. Потом отошел, вернулся и нанес еще несколько ударов. Они так заставляли бегать партии по десять человек, а сотрудник подгонял дубинкой. При этом они спрашивали, зачем мы выходим на улицу, сколько нам за это платит Польша, а еще говорили, что нам не верят. Когда я стоял у стены, мне стало плохо: начала кружиться голова, потемнело в глазах. Спустя минут пятнадцать потихоньку стали выпускать людей, меня тоже выпустили. Не отдали ни одной вещи, даже ключи от квартиры — просто вышвырнули. Встретили нас волонтеры, дали позвонить, попить. Потом люди развозили нас по домам.

У Дениса переломы ноги и пальца на руке, не считая других, менее серьезных травм. По его словам, палец ему сломали незадолго до освобождения, а ногу, скорее всего, в РУВД, когда сотрудники пинали всех задержанных. Что это были за люди молодой человек не знает: они были в черном обмундировании, почти все без опознавательных знаков. Лишь у одного из них Денису удалось разглядеть нашивку на груди с надписью «ОМОН». В итоге он подал заявление в Следственный комитет и оставил первые подробные свидетельства произошедшего.

— Пока следователь только приняла заявление, никаких выводов нет. Около двух часов я давал показания: максимально точно описывал момент моего задержания и эпизоды, когда были нанесены телесные повреждения. Она сказала, что потом будут еще вызывать для дачи разъяснений по ходу дела, — рассказал парень.

По данным МВД, на сегодняшний день «в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях». Всего было задержано более 6 тысяч человек. На сегодняшний день более 600 избитых граждан по всей стране обратились с заявлениями в Следственный комитет. Информации о том, что возбуждено хотя бы одно уголовное дело по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, пока не имеется.

 
 
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Сотни человек, пострадавших от действий силовиков за первые три дня протестов и «хапуна», были выпущены из-под стражи в течение прошлой недели. Многие из них,...
 
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